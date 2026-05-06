CDMX espera derrama de 5,901 millones por Día de las Madres 2026 según Canaco

La celebración del Día de las Madres 2026 tendrá un impacto económico significativo en la Ciudad de México, donde se prevé una derrama de 5 mil 901 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco CDMX).

Este monto representa un incremento de 9.8% en comparación con 2025, lo que refleja una tendencia positiva en el consumo y la recuperación del mercado interno. La fecha continúa posicionándose como una de las más importantes para el comercio local.

Según el organismo empresarial, el gasto promedio por familia oscilará entre 1,400 y 1,900 pesos, destinado principalmente a regalos y celebraciones en honor a las madres.

El gasto promedio por familia será de entre 1,400 y 1,900 pesos./ Pixabay

¿Por qué el 10 de mayo mueve tanto dinero en la CDMX?

El 10 de mayo se ha consolidado como uno de los momentos clave para la actividad económica, ya que concentra un alto nivel de consumo en pocos días. En la capital, esta fecha ocupa el tercer lugar en derrama económica, solo por detrás de la temporada decembrina y eventos comerciales como El Buen Fin.

Este comportamiento permite a miles de negocios aumentar sus ingresos, recuperar ventas y generar empleos temporales, especialmente en sectores que dependen del consumo directo.

El Día de las Madres es la tercera fecha con mayor derrama económica en la capital./ Pixabay

¿En qué gastarán más las familias este Día de las Madres?

Para este 2026, los giros con mayor actividad serán restaurantes y servicios de alimentos, así como tiendas de ropa, calzado y accesorios, además de perfumerías, cosméticos, florerías y pastelerías.

También se espera un repunte en la compra de electrónicos y teléfonos celulares, lo que refleja la combinación entre regalos tradicionales y opciones tecnológicas.

El comportamiento de consumo responde al valor emocional de la fecha, ya que millones de personas destinan parte de su presupuesto para festejar con obsequios o experiencias.

Además del impacto económico, especialistas recomiendan planificar los gastos para evitar afectaciones en las finanzas personales, especialmente en un periodo donde el consumo tiende a incrementarse.

Entre las recomendaciones destacan definir un presupuesto, comparar precios y evitar compras impulsivas, lo que permite disfrutar la celebración sin comprometer el ingreso familiar.

La Canaco CDMX también hizo un llamado a realizar compras en comercios formales, con el fin de garantizar calidad en los productos, acceso a garantías y contribuir al desarrollo económico local.