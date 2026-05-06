Video del C5 CDMX cómo solicitarlo y qué requisito necesitas

Si sufriste un robo, choque o cualquier otro delito en la Ciudad de México, es probable que pienses en las cámaras del C5 como una solución inmediata. Sin embargo, acceder a esas grabaciones no es tan sencillo como pedirlas: hay un proceso legal que debes seguir y un requisito clave sin el cual no podrás obtenerlas.

En la capital operan más de 83 mil cámaras de videovigilancia, distribuidas en calles y puntos estratégicos, capaces de captar imágenes en alta calidad y en 360 grados.

El C5 se ha convertido en una herramienta fundamental para la seguridad de la CDMX.

¿Cuál es el requisito indispensable para obtener un video del C5?

Para acceder a las grabaciones del C5 debes presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la normativa, las grabaciones del C5 no se entregan a ciudadanos, sino únicamente a autoridades ministeriales, judiciales o administrativas, ya que deben mantenerse bajo cadena de custodia para que tengan validez como prueba.

Esto significa que sin una denuncia previa, no es posible solicitar ni acceder al material.

Las grabaciones del C5 no se entregan a ciudadanos.

¿En cuánto tiempo se borran los videos del C5?

El tiempo es crucial. Las grabaciones no se almacenan de forma permanente: Se conservan entre 7 y 30 días , dependiendo de la zona

Después de ese periodo, se eliminan automáticamente Por eso, autoridades recomiendan actuar lo más rápido posible tras un delito para evitar perder evidencia clave.

Paso a paso: ¿cómo solicitar el resguardo de un video?

Una vez presentada la denuncia, este es el proceso: Levantar la denuncia y obtener una carpeta de investigación Identificar con precisión: Fecha y hora del incidente

Ubicación exacta (calles, referencias) Si es posible, anotar el ID de la cámara o tótem Solicitar a la autoridad el resguardo del video para evitar que se borre El Ministerio Público envía la solicitud formal al C5 El material se entrega solo a la autoridad correspondiente Este procedimiento permite ubicar y preservar la grabación dentro del sistema de videovigilancia.

Autoridades recomiendan actuar lo más rápido posible tras un delito para evitar perder evidencia clave.

¿Por qué el C5 no entrega videos directamente a ciudadanos?