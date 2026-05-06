Video del C5 CDMX cómo solicitarlo y qué requisito necesitas
Si sufriste un robo, choque o cualquier otro delito en la Ciudad de México, es probable que pienses en las cámaras del C5 como una solución inmediata. Sin embargo, acceder a esas grabaciones no es tan sencillo como pedirlas: hay un proceso legal que debes seguir y un requisito clave sin el cual no podrás obtenerlas.
En la capital operan más de 83 mil cámaras de videovigilancia, distribuidas en calles y puntos estratégicos, capaces de captar imágenes en alta calidad y en 360 grados.
¿Cuál es el requisito indispensable para obtener un video del C5?
Para acceder a las grabaciones del C5 debes presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.
De acuerdo con la normativa, las grabaciones del C5 no se entregan a ciudadanos, sino únicamente a autoridades ministeriales, judiciales o administrativas, ya que deben mantenerse bajo cadena de custodia para que tengan validez como prueba.
Esto significa que sin una denuncia previa, no es posible solicitar ni acceder al material.
¿En cuánto tiempo se borran los videos del C5?
El tiempo es crucial. Las grabaciones no se almacenan de forma permanente:
Se conservan entre 7 y 30 días, dependiendo de la zona
Después de ese periodo, se eliminan automáticamente
Por eso, autoridades recomiendan actuar lo más rápido posible tras un delito para evitar perder evidencia clave.
Paso a paso: ¿cómo solicitar el resguardo de un video?
Una vez presentada la denuncia, este es el proceso:
Levantar la denuncia y obtener una carpeta de investigación
Identificar con precisión:
Fecha y hora del incidente
Ubicación exacta (calles, referencias)
Si es posible, anotar el ID de la cámara o tótem
Solicitar a la autoridad el resguardo del video para evitar que se borre
El Ministerio Público envía la solicitud formal al C5
El material se entrega solo a la autoridad correspondiente
Este procedimiento permite ubicar y preservar la grabación dentro del sistema de videovigilancia.
¿Por qué el C5 no entrega videos directamente a ciudadanos?
La razón es legal. El uso de estas grabaciones está regulado por la ley en materia de videovigilancia en la CDMX, la cual establece que:
El intercambio de información solo puede darse entre autoridades
Se debe garantizar que el material no sea alterado
Así se asegura su validez en procesos judiciales
Esto protege tanto la evidencia como los derechos de las personas involucradas.