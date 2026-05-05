Los Tigres del Norte ajustan gira por veto a corridos: ¿qué lugares quedan fuera?

La banda mexicana Los Tigres del Norte realizó ajustes en su gira 2026 al dejar fuera ciudades donde existen restricciones o vetos a los corridos, un género que ha marcado su trayectoria, pero que actualmente enfrenta limitaciones en distintos estados del país.

Los Tigres del Norte en concierto en CDMX. / AP

¿Por qué Los Tigres del Norte cambiaron su gira?

La decisión responde a un contexto creciente de prohibiciones y regulaciones contra canciones que hacen apología del delito, particularmente los llamados narcocorridos. Estas medidas han sido impulsadas por autoridades locales en varias regiones de México.

Desde 2025, integrantes del grupo han reconocido públicamente que han tenido que adaptar su música. Incluso, su vocalista ha señalado que buscan evitar conflictos, cambiando el enfoque de sus temas y hasta el término “corridos” por “historias”.

En este escenario, la agrupación optó por ajustar su calendario de presentaciones para evitar presentarse en lugares donde podrían enfrentar sanciones o restricciones durante sus conciertos.

El tour incluye presentaciones en México, Estados Unidos y Sudamérica con cambios en el repertorio. / AP

Gira 2026: fechas confirmadas y cambios

A pesar de los ajustes, la gira internacional de la agrupación continúa con múltiples fechas en México, Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, tienen programado un concierto en la Estadio GNP Seguros el 27 de junio de 2026, como parte de su tour.

También se mantienen presentaciones en ciudades como Puebla, Veracruz y Tabasco dentro del país, así como diversas fechas en Estados Unidos.

Sin embargo, el grupo ha decidido no incluir ciertas plazas donde los gobiernos locales han endurecido medidas contra este tipo de música, lo que impacta directamente la logística de su gira.

Un género bajo presión

El caso de Los Tigres del Norte no es aislado. En los últimos años, el regional mexicano ha vivido un debate intenso sobre el contenido de algunas canciones.

Temas emblemáticos como “Jefe de jefes” han sido señalados por autoridades, lo que ha llevado incluso a que dejen de interpretarse en ciertos contextos.

Frente a esto, la agrupación ha optado por adaptarse sin abandonar su esencia narrativa, apostando por historias que reflejen la realidad social sin generar conflictos legales.

Una gira que se reinventa

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte enfrentan un nuevo reto: mantener su conexión con el público mientras navegan un entorno más restrictivo para su música.

Los cambios en su gira 2026 reflejan no solo una estrategia logística, sino también la transformación de un género que sigue evolucionando ante nuevas reglas y exigencias.