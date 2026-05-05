Tigres vs Nashville: ¿Dónde y a qué hora ver la Semifinal de Concachampions?

Tigres y Nashville SC se enfrentarán en un crucial partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF el 6 de mayo de 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 19:30 horas. Este duelo corresponde a la vuelta de la serie entre ambos equipos, donde los mexicanos buscarán defender la ventaja obtenida en el partido de ida para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Tigres jugará la Ida de las Semis de Concachampions | IMAGO7

Tigres llega a este encuentro con un impresionante estado de forma, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos y empatado los dos restantes. Los felinos vienen de una contundente victoria por 3:1 ante Chivas Rayadas (03.05.2026) en la Liga MX, tras haber conseguido una valiosa victoria como visitante por 0:1 ante Nashville SC (29.04.2026) en la ida de esta misma competición. Anteriormente, golearon 5:1 a Mazatlán FC (25.04.2026) y empataron 0:0 con Atlas (23.04.2026) y 1:1 con Necaxa (18.04.2026), todos estos encuentros por la Liga MX. Por su parte, Nashville SC muestra un rendimiento irregular con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los estadounidenses vienen de igualar 0:0 ante Philadelphia Union (02.05.2026) en la MLS, después de caer 0:1 ante Tigres (29.04.2026) en la ida de esta serie. Previamente, derrotaron 4:2 a Charlotte (26.04.2026) y 0:2 a Atlanta United (18.04.2026) en la MLS, además de conseguir una importante victoria por 0:1 ante el América (15.04.2026) en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

En el único enfrentamiento previo entre ambos equipos, Tigres logró imponerse por 0:1 a Nashville SC el 29 de abril de 2026 en el partido de ida de esta misma competición. Este resultado le da una ventaja importante al equipo mexicano de cara al partido de vuelta, ya que les bastaría con un empate para avanzar a la siguiente fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

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