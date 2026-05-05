Ya hay fecha para emplacar scooters y bicis eléctricas en CDMX o habrá multas

La Ciudad de México dará un paso importante en la regulación de la movilidad urbana, ya que a partir del próximo 1 de julio los vehículos motorizados eléctricos personales, como scooters y bicicletas eléctricas, deberán contar con placas para poder circular de manera legal en la capital.

El anuncio fue realizado por el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, luego de que se aprobaran reformas a la Ley de Movilidad desde agosto del año pasado. En ese contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el nuevo Reglamento de Tránsito y el Reglamento de la Ley de Movilidad, donde se establecen los lineamientos que deberán cumplir estos vehículos de baja velocidad.

Los vehículos eléctricos deberán contar con placas y sus usuarios portar casco y chaleco reflejante / Redes Sociales

Fechas clave para el emplacamiento

De acuerdo con las autoridades, todos los vehículos nuevos que se comercialicen en la Ciudad de México deberán emplacarse obligatoriamente a partir del 1 de julio. En tanto, los vehículos adquiridos previamente tendrán un periodo para regularizarse que irá del 1 de julio al 20 de noviembre de este mismo año.

Además, será a partir del 1 de septiembre cuando las autoridades comiencen a aplicar sanciones a quienes no cumplan con la normativa, especialmente aquellos que ya deban contar con placas y no las porten al circular en la vía pública.

A partir del próximo 1 de julio los vehículos motorizados eléctricos deberán portar placas / Redes Sociales

Reglas más estrictas para circular

Las nuevas disposiciones no solo contemplan el emplacamiento, sino también una regulación más estricta sobre el uso de estos vehículos. Aquellos que superen los 25 kilómetros por hora o tengan un peso mayor a 35 kilogramos deberán contar con licencia, seguro y equipo de seguridad obligatorio, como casco y chaleco reflejante.

Asimismo, quedará prohibida su circulación en ciclovías, banquetas y carriles exclusivos de transporte público, por lo que deberán utilizar el carril derecho o vías secundarias. El incumplimiento de estas normas podría derivar en multas que alcanzan hasta los 2 mil pesos, además del traslado del vehículo al corralón.

Las multas para los vehículos motorizados podrías llegar hasta los 2 mil pesos / Redes Sociales

Autoridades explican el proceso

El secretario de Movilidad detalló que se implementará una estrategia de información para que los usuarios conozcan el proceso y las obligaciones que deberán cumplir.

“Una vez que se haga este proceso se pondrá en marcha una campaña de socialización masiva estableciendo con precisión qué tipo de vehículos son, cuáles se tienen que registrar, donde se tienen que registrar, cuál es la plataforma tanto para las empresas como a los usuarios de estos vehículos", aclaró el secretario de movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Además, explicó que estos vehículos deberán portar un holograma emitido por la Secretaría de Movilidad, aunque no requerirán un trámite de verificación como otros automotores.

Las personas deberán de cargar con equipo de seguridad y no invadir las ciclovías / Redes Sociales

Crecimiento obliga a regulación

El endurecimiento de las reglas responde al crecimiento acelerado en el uso de estos vehículos en la capital. De acuerdo con Clara Brugada, entre 2020 y 2024 los puntos de venta de scooters y bicicletas eléctricas aumentaron cerca del 2 mil por ciento, lo que llevó a las autoridades a implementar medidas que garanticen la seguridad vial tanto de conductores como de peatones.

Por su parte, García Nieto destacó que los VEMEPES deben ser regulados con instrumentos similares a los de bicicletas o motocicletas, debido a su capacidad de velocidad y al impacto que tienen en la movilidad urbana.

Las nuevas disposiciones aplican a los llamados VEMEPES / Magnific

¿Qué vehículos entran en esta regulación?

Las nuevas disposiciones aplican a los llamados VEMEPES, es decir, vehículos motorizados eléctricos personales que cumplen con ciertas características:

Cuentan con acelerador independiente

Tienen dos o más ruedas

Están equipados con motor eléctrico

Alcanzan velocidades mayores a 25 km/h