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Futbol

“Esos son los huevos”: Esto es lo qué sucedió con Henry Martín en los vestidores tras el 3-3 ante Pumas

Henry Martín, histórico delantero del América | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 14:50 - 05 mayo 2026
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El capitán del América habló fuerte tras la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

El dramático empate del América ante los Pumas en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX puso ha ilusionar a la afición americanista con miras a Semifinales; sin embargo, aun falta el segundo capítulo en Ciudad Universitaria.

Tras el empate a tres tantos Henry Martín se llevó los reflectores en los vestidores junto a sus compañeros; el capitán dejó un fuerte discurso como parte de la arenga que dejó ese resultado en donde se veían superados por un 1-3.

“Eso es cabrones; esos son los huevos que hay poner en cada partido”, fueron las palabras que se pueden escuchar en el video del color que lanzó el Club América a través de su cuenta de YouTube, mostrando una vez más su presencia.

Henry Martín en el Estadio Banorte l X:ClubAmerica

¿Cómo fue el empate dramático?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clásico Capitalino fue un espectáculo puro, con un empate de 3-3, con un gran mérito para el CF América que resurgió de la desventaja de dos tantos para seguir con vida en la eliminatoria ante Club Universidad.

Pumas pegó primero con el gol de Juninho, quien desde fuera del área golpeó el balón para mover las redes y darle la ilusión al conjunto auriazul. Poco le duró el gusto a Universidad Nacional, pues Isaías Violante puso el empate un par de minutos después. América volvió al encuentro y comenzó con aproximaciones peligrosas en el área rival.

JUNINHO PUMAS VS MAZATLÁN FC | MEXSPORT
JUNINHO PUMAS VS MAZATLÁN FC | MEXSPORT

Poco antes de terminar la primera parte, Uriel Antuna consiguió el gol de la ventaja, que estuvo lleno de polémica por la lesión de Cristian Borja que se produjo en el desarrollo de la jugada. En la segunda mitad, pero Pumas aprovechó la desesperación para anotar uno más. Jordan Carrillo fue el autor del tercer tanto para duplicar la ventaja.

El resurgir del ave

Parecía que Pumas tenía todo a favor, con el control del partido y la motivación, pero tras una revisión en el VAR, América recibió un penalti que Henry Martín convirtió para romper su sequía de 350 días sin gol y darle esperanza a los locales.

Alejandro Zendejas, jugador del América | IMAGO7

Pocos minutos después, América consiguió otro penalti a favor. Alejandro Zendejas fue el encargado de poner el empate de 3-3 definitivo en la Ida de los Cuartos de Final en el Estadio Azteca. A pesar de que Pumas siempre estuvo arriba en el marcador, la motivación de este regreso con el cuadro Azulcrema.

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