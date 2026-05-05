Protección Civil alerta por ola de calor en CDMX y riesgo de golpes de calor

La Ciudad de México enfrenta una nueva onda de calor, por lo que autoridades capitalinas encendieron las alertas para prevenir afectaciones a la salud, principalmente golpes de calor y deshidratación. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pidió a la población extremar precauciones ante el incremento de temperaturas.

De acuerdo con los reportes oficiales, este fenómeno se presentará del 5 al 8 de mayo de 2026, periodo en el que se prevén temperaturas que podrían alcanzar hasta los 32 grados Celsius, además de niveles elevados de radiación ultravioleta en la capital del país.

Se recomienda evitar el sol entre 11:00 y 16:00 horas por su intensidad./ Pixabay

Las condiciones de calor intenso afectarán a distintas alcaldías, especialmente durante las horas de mayor exposición solar, lo que incrementa el riesgo para grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿Cómo evitar un golpe de calor en estos días de altas temperaturas?

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada constantemente, evitar bebidas alcohólicas o con exceso de azúcar y reducir la exposición directa al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

También se sugiere usar ropa ligera de colores claros, protegerse con gorra, sombrero o sombrilla, y permanecer en espacios frescos y ventilados. Estas medidas pueden ayudar a disminuir los efectos negativos del calor extremo.

Protección Civil alertó por una onda de calor en la CDMX del 5 al 8 de mayo./ X: @CNPC_MX

Las autoridades hicieron énfasis en no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados, ya que la temperatura puede elevarse rápidamente y provocar situaciones de riesgo.

Señales de alerta que no debes ignorar

El golpe de calor puede presentar síntomas como mareo, dolor de cabeza, piel enrojecida o caliente, sudoración excesiva e incluso confusión o pérdida del conocimiento en casos severos.

Ante cualquier señal, se recomienda buscar atención médica inmediata o solicitar apoyo a los servicios de emergencia, ya que una intervención oportuna puede evitar complicaciones mayores.

El calor extremo aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación./ X: @CNPC_MX

La SGIRPC reiteró que estas condiciones se mantendrán durante varios días, por lo que es importante seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informado a través de canales institucionales.

Con temperaturas elevadas y radiación intensa, la prevención será clave para evitar afectaciones a la salud durante esta onda de calor en la CDMX.