Met Gala 2026 desata polémica por Jeff Bezos y su esposa

La Met Gala 2026, considerada una de las fiestas más exclusivas y mediáticas del mundo, no solo volvió a acaparar reflectores por el lujo y la extravagancia, sino también por una fuerte ola de críticas y protestas que han puesto en el centro de la conversación a sus organizadores y patrocinadores, particularmente por la presencia de figuras como Jeff Bezos y el entorno político que rodea al evento.

Con boletos que alcanzan los 100 mil dólares y una lista de invitados cuidadosamente seleccionada, el evento que se realiza en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se ha convertido en un símbolo de glamour global. Sin embargo, este año la controversia eclipsó la pasarela, luego de que el fundador de Amazon y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, fueran nombrados presidentes honorarios, lo que desató una reacción inmediata en distintos sectores.

Jeff Bezos no fue bien recibido como miembro honorario de la Met Gala de Nueva York / AP

Críticas contra la élite millonaria

La designación de Bezos como figura clave del evento generó molestia en un contexto donde crece el rechazo hacia las grandes fortunas en Estados Unidos, especialmente en una ciudad como Nueva York, donde las desigualdades económicas son cada vez más visibles.

Las críticas no tardaron en trasladarse a las calles, redes sociales y medios de comunicación, donde usuarios comenzaron a referirse al evento como la “Gala Amazon Prime” o el “Baile de Bezos”, reflejando el descontento por la influencia de grandes empresarios en espacios culturales.

Incluso, figuras públicas y miembros de la industria de la moda han manifestado su inconformidad, cuestionando la relación entre la moda y personajes vinculados al poder económico y político.

Lauren Sánchez Bezos sorprendió por su participación en la alfombra de la Met Gala / AP

Protestas y campañas contra Bezos

La inconformidad escaló con la aparición de campañas organizadas por grupos activistas, como “Todo el mundo odia a Elon”, quienes llevaron a cabo intervenciones en espacios públicos para protestar contra el evento y sus patrocinadores.

Entre las acciones más llamativas se encuentran la colocación de botellas falsas de orina dentro del museo y proyecciones en edificios emblemáticos como el Empire State Building, donde se lanzaron mensajes en contra de la riqueza acumulada y las condiciones laborales en empresas como Amazon.

“Si te alcanza para comprar la Gala del Met, puedes pagar más impuestos”, fue uno de los mensajes proyectados, acompañado de imágenes de Bezos.

La protesta con la familia Bezos se da en medio de la supuesta explotación laboral en Amazon / AP

Un evento que divide opiniones

La Met Gala, que desde 1948 recauda fondos para el Instituto del Traje del museo, ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global que mezcla moda, cultura y espectáculo. Sin embargo, su creciente exposición también la ha colocado en el centro de debates sociales y políticos.

En esta edición, las críticas también alcanzaron a la lista de invitados, señalando que muchos de ellos tienen poca relación con el mundo de la moda o el museo, lo que refuerza la percepción de que el evento ha dejado de ser exclusivamente cultural para convertirse en un escaparate de celebridades.

Lauren Sánchez Bezos estuvo rodeada de celebridades en la Met Gala / AP

Récord… pero con tensión

A pesar de la polémica, la gala logró recaudar una cifra récord de 42 millones de dólares, superando los ingresos del año anterior y consolidándose como una de las principales fuentes de financiamiento del Instituto del Traje.

No obstante, el contexto actual ha puesto en duda el futuro del evento, especialmente ante la posible salida de figuras clave como Anna Wintour y el cuestionamiento constante sobre el papel de los grandes donantes en este tipo de eventos.