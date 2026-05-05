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Empelotados

‘Vendía tarjetitas y yo le di trabajo’: Faitelson arremete contra Odín Ciani

Faitelson y Odín Ciani l MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 11:43 - 05 mayo 2026
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El analista de TUDN ‘sacó los trapitos al sol’ de su colega

La tensión entre los personajes del medio deportivo que involucra a David Faitelson y Odín Ciani sigue sin parar y ahora fue el analista de TUDN quien ‘sacó los trapitos al sol’ de su excompañero en ESPN asegurando que fue él la persona que le dio trabajo hasta en dos ocasiones.

En una reciente charla con Andrés Vaca y Mauricio Ymay el comentarista recordó el pasado y no se guardó nada al mencionar a su colega: "Yo a Odín le di trabajo dos veces. La primera fue en 2001: él trabajaba para American Express y yo estaba en el Buró de Crédito.”

“Hacía bromas y llegó a vender tarjetas en la mesa de Protagonistas, tenía talento para el humor. La segunda ocasión, un día me invitó a su restaurante y le comenté a Armando Benítez, de ESPN, que buscaba a alguien para hacer color. Lo pedí para trabajar conmigo”.

Faitelson arremete en podcast l CAPTURA

¿Faitelson tuvo la culpa de la mala relación?

David Faitelson admitió que la tensa relación fue por algo simple: “Odín necesitaba protagonismo, quizá fue un error mío no dárselo. Perdí la cabeza un día en La Bombonera y le dije ‘chingas a tu madre’; fue un error mío y pido disculpas por eso. No somos amigos, hay algo dentro de mi corazón que es doloroso. Yo le confié cosas muy personales que después alguien utilizó”.

Odin Ciani vs Faitelson | CAPTURA

Faitelson y Odín Ciani

Faitelson y Odín Ciani revivieron su enemistad de manera pública en la Final del Clausura 2025 En las inmediaciones del Estadio Nemesio Díez, varios analistas llegaron para cubrir la Gran Final. Uno de los que arribó a la cancha desde temprano fue el polémico David Faitelson, con todo el equipo de TUDN.

Al entrar al inmueble, Faitelson se topó con Odín Ciani, con quien trabajó por mucho tiempo en 'El Color'. El analista de la televisora de Chapultepec insultó a Ciani quien también respondiendo diciendo: “pinche malagradecido” dejando la tensión en el inmueble.

Odin Ciani | @odinciani

Durante las recientes votaciones del Salón de la Fama se convirtieron en un cara a cara para 'resolver' cuentas pendientes, ahora en Pachuca. Tras un intento de reconciliación por parte de David Faitelson hacia su mentor, José Ramón Fernández, el evento tomó un giro inesperado cuando el periodista Odin Ciani alzó la voz para encarar a su excompañero.

Ciani fue tajante al señalar que la trayectoria de Faitelson se construyó, en parte, sobre el esfuerzo de otros que permanecieron en el anonimato: “Se tiene que tener mucho valor Faitelson, por venir y hablar con José Ramón. Yo viví abajo, en la sombra y haciéndote el trabajo, ¿te acuerdas o no?”, fue parte de su señalamiento.

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