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Empelotados

Faitelson ofrece disculpas a José Ramón Fernández al borde de las lágrimas y Álvaro Morales se mete

David Faitelson y José Ramón Fernández protagonizaron un momento emotivo en la Votación del Salón de Futbol de Pachuca
Emiliano Arias Pacheco 12:58 - 27 abril 2026
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Maestro y alumno se vieron las caras en votación del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca

La televisión mexicana deportiva estuvo marcada por un hito con dos monstruos de la comunicación: José Ramón Fernández y David Faitelson. Sin embargo, los años pasaron tras la salida de Faitelson a Televisa la relación se quebró; además de estar envuelta en recientes polémicas.

Pese  a todo, en la Votación Internacional del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca, ocurrió lo impensado. En medio de reconocimiento para Joserra, David Faitelson se paró y le ofreció una disculpa al hombre que llamó su "maestro".

"Quiero extenderle la mano a mi maestro, podrán haber pasado muchas cosas, pero yo soy un tipo agradecido", comenzó David con la voz quebrada. "Públicamente, si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa".

David Faitelson durante una transmisión | MEXSPORT

Álvaro Morales recuerda insultos entre ambos

En medio de la disculpa de David Faitelson, Álvaro Morales le recordó un insulto que le dijo a José Ramón en redes sociales, sin embargo, lejos de salir de sus cabales, el comunicador de TUDN solamente le pidió respeto.

"Te suplicó, Álvaro, esto es una situación entre José Ramón y yo", dijo tranquilamente Faitelson para proseguir.
Álvaro Morales, entrenador de Peluche Caligari | KINGS LEAGUE

¿Qué dijo José Ramón Fernández?

Pese a la disculpa de David Faitelson, José Ramón Fernández no dijo nada, solamente guardó silencio y le dio la mano a su antiguo discípulo. "Usted fue como un padre para mí. Yo lo miro a los ojos y acepto que me equivoqué".

"Doy gracias por esta oportunidad; yo no la pedí, no estaba nada preparado. Yo creo que en la vida hay que plantarse y dar la cara. Tendré que vivir con eso. Fue un padre para mí que estuvo conmigo en las buenas y en las malas", sentenció David. 

José Ramón Fernández | MEXSPORT
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