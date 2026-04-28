José Ramón Fernández aparece en redes tras disculpa de Faitelson: "No tengo nada que decir"

El reencuentro entre José Ramón Fernández y David Faitelson en la votación del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca generó un fuerte impacto en el periodismo deportivo mexicano. Lo que parecía un momento protocolario se convirtió en un episodio cargado de emociones, luego de que Faitelson ofreciera una disculpa pública a quien considera su maestro.

Sin embargo, más allá del gesto del actual analista de TUDN, la atención ahora cambia de dirección, pues todo se enfoca en la reacción de José Ramón, quien optó por el silencio durante el evento, pero posteriormente dejó clara su postura en redes sociales, desatando aún más la conversación.

José Ramón Fernández y David Faitelson | Captura de pantalla

José Ramón Fernández guarda silencio ante disculpa de Faitelson

Durante la ceremonia, David Faitelson tomó la palabra y, con la voz entrecortada, ofreció una disculpa pública a José Ramón Fernández, reconociendo errores del pasado y agradeciendo la influencia que tuvo en su carrera. "Si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa", expresó.

Ante este momento, muchos esperaban una respuesta inmediata de Joserra. No obstante, el veterano periodista no dijo una sola palabra, limitándose únicamente a estrechar la mano de su excolaborador, en una escena que dejó múltiples interpretaciones entre los asistentes.

SE DESAHOGÓ



David Faitelson le agradeció con todo a José Ramón Fernández por lo que a hecho por él.



🎥 @Carlos_Ponz pic.twitter.com/4LybXEnigo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 27, 2026

El silencio de Fernández fue interpretado por algunos como un gesto de respeto, mientras que otros lo vieron como una señal de distancia. La falta de declaración en ese instante contrastó con la intensidad emocional mostrada por Faitelson durante su intervención.

La reacción de Joserra en X

Horas después del evento, José Ramón Fernández utilizó su cuenta en la red social X para fijar postura sobre lo ocurrido. De manera breve y contundente, el periodista aseguró que "no tiene nada que decir", evitando profundizar sobre la disculpa pública.

No tengo nada que decir… — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 27, 2026

Además, respondió a un usuario que cuestionó la presencia de Faitelson en el evento con el comentario: "No entiendo para qué los Martínez invitaron a Faitelson a ese evento innecesario". A lo que Joserra contestó simplemente: "tal cual", dejando ver su postura de forma indirecta.