Odin Ciani encara a Faitelson: "viví en la sombra, haciéndote el trabajo"

Lo que se perfilaba como una tarde de gala y protocolos para la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, se transformó en un escenario de reclamos públicos y cuentas pendientes. Tras un intento de reconciliación por parte de David Faitelson hacia su mentor, José Ramón Fernández, el evento tomó un giro inesperado cuando el periodista Odin Ciani alzó la voz para encarar a su excompañero.

José Ramón Fernández y David Faitelson | Captura de pantalla

La jornada comenzó con un gesto de Faitelson, quien aprovechó el estrado para ofrecer disculpas públicas a José Ramón Fernández. Sin embargo, el acto de contrición no fue bien recibido por todos los presentes. Odin Ciani, quien compartió años de redacción y coberturas con David, solicitó el micrófono para lanzar una dura crítica sobre la ética profesional y el trato personal de Faitelson.

LAS PALABRAS DE ODIN A FAITELSON

Ciani fue tajante al señalar que la trayectoria de Faitelson se construyó, en parte, sobre el esfuerzo de otros que permanecieron en el anonimato.

"Se tiene que tener mucho valor Faitelson, por venir y hablar con José Ramón. Yo viví abajo, en la sombra y haciéndote el trabajo, ¿te acuerdas o no?", sentenció Ciani mirando fijamente a su examigo.

Odin Ciani | @odinciani

El reclamo de Ciani no se limitó a la autoría del trabajo periodístico, sino que cuestionó la recurrencia de Faitelson a disculparse sin cambiar sus actitudes. El periodista subrayó que figuras como Fernández merecen un trato distinto al que han recibido en los últimos años.

"Yo creo que tenemos que aprender a respetarnos, David, no podemos vivir pidiendo disculpas, porque ese 'anciano' (José Ramón Fernández) tan grande de 80 años, lo único que ha recibido de ti es eso y yo te lo vengo a exigir a ti", añadió con severidad.

RECLAMO A SU EXCOMPAÑERO

Finalmente, Ciani cerró su intervención exhortando a Faitelson a abandonar la retórica de las disculpas constantes y pasar a un plano de respeto real hacia sus colegas y colaboradores.

"Te agradezco mucho que te pares enfrente de todos como lo sabes hacer y que a partir de hoy respetes; ojalá respetaras a todos y dejaras de vivir pidiendo disculpas. Fuimos amigos, fuimos compañeros, te pido ese respeto aquí de frente y que recuerdes cuántas veces te hice el trabajo".

El incidente dejó un ambiente tenso en la ceremonia, evidenciando las grietas en las relaciones personales de los protagonistas del periodismo deportivo mexicano, en un evento que, irónicamente, busca honrar la memoria y el legado del futbol.