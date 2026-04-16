¿David Faitelson vs Cuauhtémoc Blanco en Supernova? esto es lo que se sabe
En entrevista exclusiva con RÉCORD, Miguel Ángel Fox, el productor de Supernova, reveló que ya contactó a Cuauhtémoc Blanco y que estaría dispuesto a hacer lo mismo con el comentarista deportivo, David Faitelson, siempre y cuando se comprometa a prepararse adecuadamente.
La rivalidad entre la leyenda americanista y el polémico periodista es una que todos los aficionados al futbol quisieran ver resuelta en el ring, algo que podría suceder muy pronto gracias a Supernova.
Luego de que fuentes informaran a RÉCORD que el productor ya había estado en pláticas con el “Temo”, Fox confirmó la información y reiteró su interés en contar con el otrora futbolista.
A mí me encantaría y sí, ya tocamos base con él. Creo que él se podría poner en forma bastante rápido, porque ha sido atleta toda su vida”, aseguró Fox. “Sí, yo creo que podríamos hacer algo con él en futuras ediciones”, afirmó convencido.
En cuanto a David, quien participó como comentarista en Supernova Strikers: Orígenes, Miguel señaló que estaría dispuesto a contactarlo si promete tomárselo en serio y no hacer el ridículo arriba del enlonado.
No estoy negado a hacerlo. Lo único a lo que no estoy dispuesto es a subir a dos personas a un ring sin preparación previa, porque se van a subir a hacer un ridículo”, aseguró.
Puedes generar mucho hype de peleas, pero a la hora de ver la pelea, si no se meten en un rigor de cinco meses de entrenamiento, si no cuidan la alimentación y si no entrenan con boxeadores de clase mundial, el resultado no va a ser bueno. Si hay ganas de meterse en esa disciplina y hacer algo muy profesional y no una payasada, yo sí estaría dispuesto”, recalcó.
¿Por qué Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson quieren pelear?
La historia entre ambos tiene antecedentes polémicos. Su conflicto se remonta a la etapa del “Temo” como jugador del Club América, cuando era constantemente criticado por Faitelson tras su paso por Europa.
La tensión escaló hasta un episodio en el estadio Luis “Pirata” Fuente, casa de los Tiburones Rojos de Veracruz, donde Blanco golpeó a Faitelson a través de una ventana en la zona de vestidores.
Durante años mantuvieron distancia, pero en 2024 dejaron atrás el conflicto e incluso bromearon sobre lo ocurrido al coincidir en una transmisión de un América vs Cruz Azul.
Ya en 2026, tras la edición de Ring Royale, Faitelson encendió la mecha al aceptar una pelea contra el “Cuau” a cambio de 10 millones de pesos para una fundación. Aunque todo parecía quedar en palabras, recientemente el ídolo de las Águilas apareció en el programa del periodista, donde este aseguró que podría noquearlo.
Sin embargo, Blanco respondió sin filtros: “¿Con qué armas? Te voy a poner una pinche putiza, wey. Tú tienes familia, cabrón. De por sí estás tontito, te voy a dejar más pendejito”. Faitelson, por su parte, solo se rió.
¡CUAUHTÉMOC BLANCO Y DAVID FAITELSON EN SUPERNOVA! 😳🥊— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 16, 2026
Miguel Ángel Fox reveló que ya tuvieron contacto con ambos personajes y que es una pelea que se podría tener en futuras ediciones.
¿Les gustaría verlos en el ring? 🥊
📹: @myt_guzman pic.twitter.com/gh0XRj4yOC