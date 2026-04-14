Ángel Reyna revela conflictos con 'Chepo' de la Torre en Chivas

El exfutbolista mexicano Ángel Reyna volvió a encender la polémica tras hablar abiertamente sobre su paso por Chivas, etapa que calificó como un fracaso deportivo. En entrevista para David Faitelson, periodista de TUDN, el exjugador señaló directamente a José Manuel 'Chepo' de la Torre como uno de los principales responsables de no haber podido rendir al nivel esperado en el club rojiblanco.

Durante la charla con David Faitelson, Reyna destacó que, aunque logró conquistar la Copa MX con Guadalajara, su paso estuvo marcado por constantes lesiones y, sobre todo, por una relación complicada con el cuerpo técnico. Según el exmediocampista, nunca recibió el respaldo necesario para explotar su potencial dentro del equipo.

Ángel Reyna en su etapa en Chivas | MEXSPORT

Problemas con ‘Chepo’ de la Torre y decisiones fuera de la cancha

Reyna no dudó en señalar que su falta de minutos bajo el mando del Chepo de la Torre no fue meramente deportiva. Aseguró que existían conflictos relacionados con temas económicos y de representación, los cuales habrían influido directamente en las decisiones del entrenador para dejarlo fuera de la cancha.

"Había cuestiones comerciales y de dinero con su representante. Como yo no acepté ciertas condiciones, no me metía a jugar", explicó el exfutbolista, quien también reveló que esta situación ya se había presentado previamente en Selección Mexicana, afectando su carrera profesional en momentos clave.

El exjugador de América y Veracruz afirmó que incluso tuvo oportunidades para emigrar al extranjero, pero la falta de actividad derivada de estos conflictos truncó sus posibilidades. "No me metió ni un minuto por situaciones que le sé", comentó, dejando entrever que hubo decisiones extradeportivas que marcaron su trayectoria.

Chepo de la Torre en el entrenamiento de Chivas | MEXSPORT

Reconocimiento a Jorge Vergara y lo que pudo ser en Chivas

A pesar de las críticas hacia el cuerpo técnico, Reyna tuvo palabras positivas para Jorge Vergara, exdueño de Chivas. Lo describió como una figura clave en su vida, destacando su calidad humana y las enseñanzas que le dejó fuera del terreno de juego.

"Jorgito, a donde quiera que esté, lo amo. Me enseñó muchas cosas como persona, empresario y padre", expresó Reyna, marcando un contraste evidente con su opinión sobre el entrenador que dirigía al equipo en ese momento.

Jorge Vergara, expropietario de Chivas | MEXSPORT

Además, el exfutbolista aseguró que su historia en Chivas pudo haber sido distinta bajo otro mando técnico. Incluso mencionó que le habría gustado coincidir con Matías Almeyda, con quien considera que habría tenido mayores oportunidades de éxito e incluso la posibilidad de conquistar títulos importantes.