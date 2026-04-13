Santi Giménez aconseja a la Hormiga ir a Países Bajos: ”En Feyenoord lo van a exprimir, será un gran delantero”

Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana habló en exclusiva para RÉCORD sobre el proceso actual del Tricolor, la competencia en el ataque y en particular del presente que atraviesa Armando González, quien ya suena para ir a Europa y uno de los equipos interesados es el Feyenoord, destino que Santi conoce muy bien.

“He seguido bastante a la Hormiga y me pone muy contento por él, siempre es lindo abrir caminos para gente nueva, generaciones nuevas y creo que mi paso por el Feyenoord ha sido tan bueno que ya se están fijando mucho en mexicanos y eso me hace sentir orgulloso”, expresó el delantero AC Milan.

Armando Gonzalez besa el escudo de Chivas l MEXSPORT

Asimismo, Giménez aconsejó a la Hormiga ir a la Eredivisie con el Feyenoord, ya que lo considera un destino ideal para aterrizar en Europa. “Yo creo que en Feyenoord a la Hormiga lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir y le van a sacar el máximo jugo posible porque eso es lo que hacen los equipos holandeses y creo que es un paso perfecto para estas grandes ligas”, señaló.

Sobre la competencia interna que hoy se vive en la delantera de la Selección Mexicana, el atacante del Milan mencionó que es “muy linda, lo he dicho siempre, creo que jugamos para el mismo equipo, mientras mejor y más calidad tengamos en el equipo será mejor para todos".

Giménez celebra un gol con Feyenoord | IG @sant.gimenez

"Esto es un juego colectivo y queremos ganar, bienvenidos sea que todos estén en buen nivel porque sabemos que podemos competir de mejor manera. Han surgido delanteros y eso me pone muy feliz, contento porque significa que de algún modo se la vamos a poner difícil a Javier”, añadió.

Hoy en día, Javier tiene en el radar a cinco delanteros para la Copa del Mundo: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones y Germán Berterame.