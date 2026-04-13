Tala Rangel rompe el silencio tras goleada de Chivas ante Tigres: "No nos rendimos"

Chivas sufrió un duro revés en su visita al Volcán luego de caer 4-1 ante Tigres, en un partido donde los errores defensivos y la contundencia rival marcaron la diferencia. A pesar del resultado, el Rebaño Sagrado se mantiene como líder de la tabla general de la Liga MX, aunque las sensaciones no son las mejores a pocas semanas del arranque de la Liguilla.

El golpe anímico es evidente en el entorno rojiblanco, especialmente considerando que el equipo de Gabriel Milito ha sido uno de los más dominantes del torneo. Sin embargo, la goleada ha encendido las alarmas, sobre todo porque enfrentarán la fase final sin varios de sus jugadores convocados a selección.

Chivas vs Tigres | IMAGO7

Tala Rangel da la cara tras la derrota

Uno de los primeros en reaccionar tras la goleada fue Raúl 'Tala' Rangel, arquero del Guadalajara, quien asumió la responsabilidad y envió un mensaje contundente a través de sus redes sociales. El guardameta dejó claro que el equipo no bajará los brazos pese al duro golpe recibido en Nuevo León.

"El miedo al fracaso es lo que te aleja del éxito. Este equipo no se rinde, seguimos adelante y seguimos fuertes", expresó el portero, reflejando el espíritu de resiliencia que busca mantener el vestidor rojiblanco en la recta final del torneo.

En lo futbolístico, Tigres aprovechó al máximo los errores de Chivas. Juan Brunetta y Ángel Correa fueron piezas clave en la ofensiva felina, capitalizando las fallas defensivas del rival. Mientras tanto, la 'Hormiga' González tuvo oportunidades claras, pero se encontró con un Nahuel Guzmán inspirado que evitó un marcador más cerrado.

Chivas mantiene el liderato y tiene calendario favorable

A pesar de la goleada, Chivas sigue en la cima de la tabla general, beneficiado en parte por el empate entre América y Cruz Azul. Este resultado permitió que el Rebaño mantenga una ventaja de tres puntos sobre La Máquina, Toluca tampoco pudo acercarse al haber perdido un par de puntos en el Nemesio Diez ante San Luis.

Aguirre sentenció una jugada fantástica del Rebaño | MexSport

El cierre de torneo luce accesible para Guadalajara, lo que representa una gran oportunidad para recuperar confianza. En las próximas jornadas enfrentarán a Puebla, Necaxa y Xolos de Tijuana, equipos que han tenido campañas irregulares y que, en el papel, no deberían representar un obstáculo mayor.