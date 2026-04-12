Armando González y su gran momento con el hijo de André-Pierre Gignac; se tomaron una foto

Más allá del 4-1 con el que Tigres goleó a Chivas en el Estadio Universitario, una de las postales más llamativas de la noche se dio fuera de la tensión del partido. André-Pierre Gignac protagonizó un momento que no pasó desapercibido al tomarle una foto a su hijo Edén junto a Armando 'Hormiga' González, delantero del Rebaño Sagrado.

La imagen llamó la atención por el contraste con la intensidad del encuentro. Mientras en la cancha ambos clubes libraban una batalla con alta carga competitiva, fuera de ella se vivió una escena de cercanía, respeto y admiración, con el atacante francés captando el instante entre su hijo y el jugador mexicano.

Hormiga junto a Gignac y su hijo | Captura de pantalla

La postal que dejó el Universitario

El gesto de Gignac fue uno de los grandes momentos alrededor del partido, pues mostró el lado más humano del futbol. Edén posó junto a la 'Hormiga' González, mientras el histórico goleador felino se encargó de inmortalizar el instante, en una escena que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas.

Ya en las acciones del juego, Tigres marcó el ritmo desde los primeros minutos y avisó al minuto 2 con un disparo de Juan Brunetta que fue bien resuelto por Raúl Rangel. La presión de los locales se mantuvo hasta que al 15’, el propio Brunetta apareció dentro del área para empujar el balón y abrir el marcador.

Chivas respondió pronto y encontró en Armando González una de sus armas más peligrosas. Al minuto 18, la ‘Hormiga’ sacó un disparo desde la media luna que obligó a Nahuel Guzmán a intervenir con una gran atajada, en una jugada que mantuvo vivo al conjunto rojiblanco.

Tigres goleó al líder del torneo | IMAGO7

Tigres impuso condiciones en casa

La insistencia del Guadalajara rindió frutos al minuto 25, cuando Daniel Aguirre conectó el balón de volea para empatar el partido y silenciar por un momento el Universitario. El gol parecía acomodar a los visitantes, que lograron equilibrar el trámite tras el dominio inicial de los felinos.

Sin embargo, antes del descanso Tigres volvió a tomar ventaja. Al minuto 42, Rodrigo Aguirre se elevó dentro del área para rematar de cabeza un centro preciso de Ángel Correa y poner el 2-1, un golpe clave para irse con tranquilidad al medio tiempo.

En la segunda parte, el conjunto universitario salió decidido a sentenciar el duelo. Ángel Correa apareció con un remate de cabeza para marcar el 3-1, mientras que al minuto 80 Juan Brunetta firmó su doblete con una gran jugada individual que decretó el 4-1 definitivo en una noche contundente para los de casa.