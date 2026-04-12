Milito lanza duro mensaje a jugadores de Chivas tras goleada ante Tigres

“Si hay algo que a este equipo no le falta es esfuerzo, si hay algo que no le falta es actitud, sí corregir algunos puntos, algunos detalles que son determinantes en el partido. Te preocupa todo este cumulo de puntos para tratar de conseguir ese objetivo con el que sueña, el campeonato. Terminaremos lo mejor posible el campeonato, que es nuestra obligación, quedan tres partidos, dos en casa.”