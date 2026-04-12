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Futbol

Milito lanza duro mensaje a jugadores de Chivas tras goleada ante Tigres

Chivas vs Tigres | IMAGO7
Ricardo Olivares 21:43 - 11 abril 2026
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El entrenador de Guadalajara reveló qué necesita su equipo para ser campeón de la Liga MX

Las Chivas fueron goleadas por Tigres y a pesar de que aún se mantienen de líderes, Gabriel Milito reconoció que si el club aspira a lo que busca, no deben de otorgar este tipo de resultados.

Correa con gol de vestidor ante Chivas | MexSport

“Si queremos aspirar a lo que soñamos, no podemos conceder absolutamente nada, sobre todo en los comienzos de los partidos, te terminan costando caro. No sucedió los primeros veinte minutos con Toluca. Nos sucedió hoy también, si bien hubo un momento en el primer tiempo donde vuelvo a repetir, después del gol, nos metimos en el partido y a través del juego logramos empatar, inclusive había sensación de que estábamos bien, jugando bien.”

Milito de igual forma agregó y resaltó lo que tiene su equipo, siendo el esfuerzo y la actitud de las cosas que a Chivas no le hace falta.

“Si hay algo que a este equipo no le falta es esfuerzo, si hay algo que no le falta es actitud, sí corregir algunos puntos, algunos detalles que son determinantes en el partido. Te preocupa todo este cumulo de puntos para tratar de conseguir ese objetivo con el que sueña, el campeonato. Terminaremos lo mejor posible el campeonato, que es nuestra obligación, quedan tres partidos, dos en casa.”
Gabriel Milito analizando el partido Chivas contra Pumas | MEXSPORT

El DT del Guadalajara mencionó el momento clave en donde su equipo terminó por perder el encuentro.

“Bueno, en los momentos de los partidos termina siendo determinante en el juego. Por eso hablo del comienzo del primer tiempo y el comienzo del segundo tiempo no fue bueno para nosotros. Seguimos en esa línea de tener una buena sensación, como para llegar al descanso, por lo menos, empatado. Pero, claro, inmediatamente el tres uno nos golpeó, nos golpeó.”
Chivas cae ante TIgres | IMAGO7
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