¡Zarpazos al pecho! Tigres golea a Chivas y escala cuatro posiciones en la tabla rumbo a Liguilla

Tigres se impuso con autoridad a Chivas en el Estadio Universitario durante la jornada 14, en un partido que pasó de ser parejo a una exhibición ofensiva del conjunto felino.

Juan Brunetta fue el autor de un doblete en el terreno de juego | IMAGO7

De la mano del 11

El arranque fue intenso por parte de los locales, que apenas al minuto 2 generaron la primera de peligro con un disparo de Juan Brunetta que fue bien contenido por el arquero Raúl Rangel. La insistencia de Tigres rindió frutos al minuto 15, cuando el propio Brunetta apareció dentro del área para empujar el balón y abrir el marcador.

Chivas no tardó en reaccionar y al 18 tuvo una oportunidad clara con Armando González, quien sacó un disparo desde la media luna que obligó a una gran atajada de Nahuel Guzmán. La presión rojiblanca continuó y al minuto 25 encontró recompensa con un gol de Daniel Aguirre, quien prendió el balón de volea para empatar el encuentro.

Aguirre sentenció una jugada fantástica del Rebaño | MexSport

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, Tigres volvió a golpear. Al minuto 42, Rodrigo Aguirre se elevó dentro del área para conectar de cabeza un centro preciso de Ángel Correa y devolverle la ventaja a los universitarios antes del descanso.

Chivas no salió al segundo tiempo

Para la segunda mitad, Tigres salió decidido a sentenciar el partido. Apenas en el arranque, Ángel Correa amplió la ventaja con un remate de cabeza que dejó sin opciones a Rangel, colocando el 3-1 y encaminando la victoria felina.

Con el control del partido, los locales no bajaron la intensidad y al minuto 80 Juan Brunetta firmó su doblete con una gran jugada individual que culminó con una definición dentro del área para el 4-1 definitivo.

Rodrigo Aguirre puso el 2-1 con el que se fueron al medio tiempo | MexSport