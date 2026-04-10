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Futbol

Tigres contra el reloj: Necesita minutos de menores para evitar sanción en el Clausura 2026

Los jugadores de Tigres salieron en defensa del delantero argentino después de errar su disparo desde los once pasos en el duelo de Ida de la Concacaf Champions Cup ante Seattle Sounders "Es un grandísimo jugador y estamos agradecidos con él"
Ricardo Olivares 16:15 - 10 abril 2026
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El equipo felino es uno de los equipos que menos minutos

Los Tigres se encuentran en la recta final del torneo con una preocupación que va más allá de lo futbolístico: el cumplimiento de la regla de menores. A falta de cuatro jornadas para que concluya la fase regular, el equipo felino ocupa el último lugar en este rubro, lo que lo pone en una situación comprometida.

Ángel Correa tras fallar un penal de Tigres | MEXSPORT

¿Cuántos minutos de menores suma el equipo de Guido Pizarro?

Actualmente, Tigres suma apenas 870 minutos de los jóvenes en cancha, muy lejos de la cifra requerida. Con 300 minutos por cubrir, el margen de error es prácticamente nulo si quieren evitar la sanción de tres puntos en la tabla general.

El calendario tampoco luce sencillo para los universitarios. En esta siguiente jornada recibirán a las Chivas. Sin embargo, la urgencia podría obligar al técnico a darle mayor protagonismo a los juveniles.

Posteriormente, Tigres enfrentará a Necaxa, un rival que suele competir intensamente y que también pelea por mejorar su posición en la tabla.

Jugadores de Chivas y Tigres en la Final del CL23 | IMAGO7
Chivas y Tigres jugarán un partido que recuerda la Final del CL23 | IMAGO7

En la penúltima jornada, los felinos se medirán ante el Atlas, otro equipo que no regalará nada y que podría complicar aún más el panorama si Tigres no llega con una mejor gestión de minutos juveniles.

El final obliga a Tigres a cumplir con la regla

Finalmente, cerrarán la fase regular frente a Mazatlán, en un encuentro que podría convertirse en decisivo tanto en lo deportivo como en el cumplimiento de la regla. De no haber resuelto antes la situación, este partido sería la última llamada para evitar consecuencias.

La presión está sobre Tigres. Más allá de buscar puntos para asegurar su lugar en la liguilla, el equipo deberá equilibrar resultados con la obligación reglamentaria. El cierre del torneo no solo definirá su posición en la tabla, sino también su capacidad para adaptarse a una exigencia que hoy los tiene contra las cuerdas.

'Chicha' es uno de los juveniles del equipo | Imago7
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