¿Cuándo fue la última vez que Tigres y Rayados quedaron fuera de Liguilla?

El presente Clausura 2026 de la Liga MX ha resultado más complicado de lo esperado para los equipos regiomontanos. Tanto Tigres como Rayados, atraviesan un torneo irregular que los tiene lejos del protagonismo habitual al que han acostumbrado en los últimos años.

Por un lado, los felinos se mantienen apenas en zona de liguilla al ubicarse en la octava posición con 17 puntos. Sin embargo, su margen de error es mínimo, ya que cualquier tropiezo en el cierre del torneo podría sacarlos incluso de los puestos de clasificación, algo poco común para un equipo que suele ser protagonista constante.

Panorama de Rayados de Monterrey

Rayados jugando ante San Luis l IMAGO7

Del otro lado, Rayados vive un panorama aún más complicado. El conjunto albiazul se encuentra en la posición 13 con 14 unidades, fuera de la zona de liguilla, y obligado a cerrar de manera casi perfecta si pretende meterse a la fase final.

El cierre del torneo luce determinante para ambos clubes, ya que existe la posibilidad real de que ninguno logre clasificarse a la liguilla, un escenario que no se ha repetido en más de una década dentro del futbol mexicano.

¿Cuándo han quedado fuera Tigres y Rayados?

Si se toma como referencia el formato tradicional, donde únicamente avanzaban los primeros ocho equipos, la última vez que Tigres quedó fuera de liguilla fue en el Clausura 2014, cuando finalizó en la posición 14 con 21 puntos. En el caso de Rayados, su ausencia más reciente bajo ese mismo formato se dio en el Apertura 2016, torneo en el que terminó noveno con 25 unidades, quedándose a un paso de clasificar.

No obstante, si se considera el formato más reciente que incluye repechaje o play-in, hay antecedentes más cercanos. Tigres, por ejemplo, quedó eliminado en el Clausura 2021 tras finalizar décimo y caer ante Atlas en el repechaje, sin lograr avanzar a los cuartos de final. Rayados vivió una situación similar en el Clausura 2022, cuando fue eliminado por Atlético de San Luis en la fase de repechaje.

Estas dos lecturas permiten dimensionar la situación actual, aunque ambos equipos han tenido tropiezos recientes, pocas veces han coincidido en quedar fuera de la fase final, incluso considerando los formatos más flexibles.

Tigres y Rayados pueden quedar fuera del Liguilla

Rayados jugando ante San Luis l IMAGO7

De hecho, la última vez que ambos equipos regiomontanos quedaron fuera de liguilla como tal fue precisamente en el Clausura 2014, cuando ninguno logró meterse entre los ocho mejores del torneo.