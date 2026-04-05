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Futbol

Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición

La crisis de Monterrey ya cansó a los seguidores; así reaccionaron tras otra derrota
Ricardo Olivares 17:16 - 05 abril 2026
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Por medio de sus redes sociales, el argentino se manifestó para esclarecer lo ocurrido

Luego de un polémico gesto al final del partido entre Rayados de Monterrey y Atlético San Luis, donde se observa a Lucas Ocampos no querer aplaudir a la afición tras la derrota, el argentino salió a dar la cara, mencionando que ese gesto nunca fue dirigido para los seguidores presentes en el estadio. 

"Vengo a hablar un poquito del video y el gesto que está circulando al término del partido. Quiero recalcar que no fue hacia ustedes, ni hacia la gente que estaba en el estadio. Es un gesto que hago por la frustración del momento, de no haber ganado el partido ni poder ayudar a mis compañeros de campo en lograr lo que todos queríamos que era una victoria y que era importante", agregó.

Además, el argentino comentó que sus acciones se manifestaron por un mal momento del equipo. “Es un gesto del momento en el que estamos atravesando que no es fácil y se juntan muchas cosas. Podría o no contarles lo que tenía por mi cabeza en esos momentos pero prefiero ser lo más genuino y claro posible con ustedes.”

Lucas Ocampos, jugador de Rayados | IMAGO7

Ocampos explica el gesto

Además, en su video subido a sus historias en su cuenta de Instagram, Ocampos explica un poco el gesto que realizó.

“En ese momento en el que voy a aplaudir hago así en el sentido de ¿para qué voy a aplaudir? Si volvimos a perder, no pudimos sacar una victoria en casa, no pudimos darles una alegría a la afición, nada. Es un momento que es difícil para todos pero no quería dejar pasar el tiempo porque creo que no estamos para que se debate si hice el gesto o no a la gente. No suma, es estar todos juntos. Siempre fui un jugador que recalcó la unión entre jugadores y afición.”

Lucas Ocampos, jugador de Rayados | IMAGO7

¿Qué más dijo Lucas Ocampos?

De igual forma, ofreció disculpas e invitó a la gente a seguir apoyando en el estadio en esta recta final de torneo. 

“Hago este video para recalcar esto y a la gente que se sintió ofendida, dolida y enojada, pedir disculpas sinceras porque mi gesto no va hacia ustedes y en todas estas horas han habido sensaciones y sentimientos. Pedirles disculpas, que sigan viniendo al estadio, que son importantes para nosotros y sé que están ahí, dejó este video acá y muchas gracias por apoyarnos siempre y les mando un abrazo grande.”

Lucas Ocampos | IMAGO7
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