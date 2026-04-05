Reportan aficionado herido en el Estadio BBVA durante el Rayados vs Atlético San Luis

Rayados de Monterrey volvió a perder y dejó un sentimiento de incertidumbre e impotencia a toda la afición en el Estadio BBVA. El gol de último minuto de David Rodríguez, de Atlético San Luis, terminó por ser una estaca en el corazón de la fanaticada de La Pandilla, quien terminó por recriminar en todo momento a su equipo.

Uno de los reclamos recurrentes de la afición fue aventando objetos al terreno de juego, sin embargo, uno de esos elementos impactó en la cabeza de un aficionado. Según reportes, el coroto salió desde la zona norte -o parte alta del recinto-, lugar donde se encuentra La Adicción, porra de Rayados.

Hay un herido en el BBVA por ll que avientan los de la adicción.. @SancadillaNorte @ArizpeMiguelZ @Rayados pic.twitter.com/5izJnlRdaH — luigigol (@luigigol11) April 5, 2026

¿Cómo fue la derrota de Rayados ante Atlético San Luis?

Nadie vio venir el desenlace. Rayados de Monterrey cayó ante Atlético San Luis con un gol de último minuto en el Gigante de Acero, resultado que agravó su situación en el Clausura 2026, ya que quedó fuera de los puestos de Liguilla a falta de tres jornadas.

El conjunto regiomontano inició el partido con intensidad y generó peligro desde los primeros minutos. Al minuto cuatro, Jorge Rodríguez intentó abrir el marcador con un disparo de larga distancia que se fue por encima del arco.

Monterrey mantuvo la iniciativa y encontró recompensa al minuto 19. Uros Durdevic marcó el 1-0 con un remate de primera dentro del área, tras una asistencia precisa de Oliver Torres, lo que encendió la ilusión en la tribuna.

João Pedro celebrando su gol ante Monterrey | MEXSPORT

Remontada de San Luis y golpe final en el BBVA

Para la segunda mitad, el conjunto potosino reaccionó de inmediato. Al minuto 48, Joao Pedro aprovechó un balón dentro del área y definió al palo izquierdo para empatar el encuentro, lo que cambió por completo la dinámica del juego.

Rayados intentó recuperar la ventaja en la recta final. Al minuto 84, Luca Orellano sacó un disparo que se fue por encima del arco, dejando escapar una oportunidad clara.

Atlético de San Luis celebrando el gol de último minuto de David Rodríguez ante Monterrey | MEXSPORT

San Luis también generó peligro al minuto 90, cuando Leonardo Flores remató de cabeza dentro del área, pero Luis Cárdenas evitó la caída de su portería con una intervención clave.