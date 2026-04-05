Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Reportan aficionado herido en el Estadio BBVA durante el Rayados vs Atlético San Luis

Tras la derrota de Rayados ante Atlético de San Luis, los seguidores explotaron
Emiliano Arias Pacheco 23:08 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Según la publicación en redes sociales, todo ocurrió por un objeto que salió desde La Adicción, porra de La Pandilla

Rayados de Monterrey volvió a perder y dejó un sentimiento de incertidumbre e impotencia a toda la afición en el Estadio BBVA. El gol de último minuto de David Rodríguez, de Atlético San Luis, terminó por ser una estaca en el corazón de la fanaticada de La Pandilla, quien terminó por recriminar en todo momento a su equipo.

Uno de los reclamos recurrentes de la afición fue aventando objetos al terreno de juego, sin embargo, uno de esos elementos impactó en la cabeza de un aficionado. Según reportes, el coroto salió desde la zona norte -o parte alta del recinto-, lugar donde se encuentra La Adicción, porra de Rayados.

¿Cómo fue la derrota de Rayados ante Atlético San Luis?

Nadie vio venir el desenlace. Rayados de Monterrey cayó ante Atlético San Luis con un gol de último minuto en el Gigante de Acero, resultado que agravó su situación en el Clausura 2026, ya que quedó fuera de los puestos de Liguilla a falta de tres jornadas.

El conjunto regiomontano inició el partido con intensidad y generó peligro desde los primeros minutos. Al minuto cuatro, Jorge Rodríguez intentó abrir el marcador con un disparo de larga distancia que se fue por encima del arco.

Monterrey mantuvo la iniciativa y encontró recompensa al minuto 19. Uros Durdevic marcó el 1-0 con un remate de primera dentro del área, tras una asistencia precisa de Oliver Torres, lo que encendió la ilusión en la tribuna.

João Pedro celebrando su gol ante Monterrey | MEXSPORT

Remontada de San Luis y golpe final en el BBVA

Para la segunda mitad, el conjunto potosino reaccionó de inmediato. Al minuto 48, Joao Pedro aprovechó un balón dentro del área y definió al palo izquierdo para empatar el encuentro, lo que cambió por completo la dinámica del juego.

Rayados intentó recuperar la ventaja en la recta final. Al minuto 84, Luca Orellano sacó un disparo que se fue por encima del arco, dejando escapar una oportunidad clara.

Atlético de San Luis celebrando el gol de último minuto de David Rodríguez ante Monterrey | MEXSPORT

San Luis también generó peligro al minuto 90, cuando Leonardo Flores remató de cabeza dentro del área, pero Luis Cárdenas evitó la caída de su portería con una intervención clave.

Sin embargo, en el tiempo agregado llegó el golpe definitivo. Al minuto 97, David Rodríguez anotó el gol del triunfo para Atlético de San Luis, selló la remontada y dejó a Rayados en una crisis deportiva que encendió aún más el descontento de su afición.

Últimos videos
Lo Último
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo