Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Van por la hazaña! Atlético de San Luis se ilusiona tras tumbar a Rayados y sueña con la Liguilla

Raúl Chabrand en el juego Atlético de San Luis vs. Monterrey | MEXSPORT
Ricardo Olivares 21:51 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico de Atlético de San Luis fue muy claro al respecto al ganarle a Rayados: “Nos quedan cuatro finales”

El Atlético de San Luis logró una importante victoria ante Rayados de Monterrey en el “Gigante de Acero” y el técnico potosino, Raúl Chabrand, mencionó que su plantel está para luchar lo que resta de la temporada. 

Una de las frases que más me gusta del Atlético San Luis es que se lucha hasta el final.No sabemos qué pueda pasar en los siguientes partidos

Lo único que sí puedo asegurar es que este equipo está para luchar, para buscar siempre un resultado, para ir hacia adelante. Nos quedan cuatro finales y, para nosotros, es así. Vamos a seguir compitiendo al máximo
Joaquín Alberto Vizcarra Armenta en la ceremonia del volado previo al duelo entre Monterrey y Atlético de San Luis I IMAGO7

San Luis cree en la Liguilla y va con todo en el cierre

Chabrand también dejó en claro que él y su equipo tienen la ilusión de entrar a la fiesta grande del futbol mexicano. 

La gente que entró entendió bien el rol que tenía que desempeñar y logramos tener transiciones más rápidas, porque estábamos más cerca del área rival

Y sí, tiene algo muy especial, porque me debo al Atlético San Luis. Estamos peleando y queremos todavía aspirar a una posible clasificación. Vamos a cerrar a fondo
Atlético de San Luis celebrando el gol de último minuto de David Rodríguez ante Monterrey | MEXSPORT

Además, Chabrand agregó su opinión sobre el cierre que tendrá su equipo en esta temporada. 

Nosotros lo vemos así y se lo hemos dicho a los jugadores, teníamos cinco finales, ahora nos quedan cuatro, y vamos paso a paso

Lo que tenemos en mente es el siguiente partido, el domingo en Toluca. Vamos a luchar, a plantear una buena estrategia, hacer un buen plan de juego y, por supuesto, ir por los tres puntos para seguir avanzando en esta recta final
Atlético de San Luis festejando su triunfo de último minuto ante Monterrey | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
20:48 Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
20:28 ¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
Futbol
05/04/2026
Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
Futbol
05/04/2026
¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas