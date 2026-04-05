¡Van por la hazaña! Atlético de San Luis se ilusiona tras tumbar a Rayados y sueña con la Liguilla

El Atlético de San Luis logró una importante victoria ante Rayados de Monterrey en el “Gigante de Acero” y el técnico potosino, Raúl Chabrand, mencionó que su plantel está para luchar lo que resta de la temporada.

Una de las frases que más me gusta del Atlético San Luis es que se lucha hasta el final.No sabemos qué pueda pasar en los siguientes partidos

Lo único que sí puedo asegurar es que este equipo está para luchar, para buscar siempre un resultado, para ir hacia adelante. Nos quedan cuatro finales y, para nosotros, es así. Vamos a seguir compitiendo al máximo

Joaquín Alberto Vizcarra Armenta en la ceremonia del volado previo al duelo entre Monterrey y Atlético de San Luis I IMAGO7

San Luis cree en la Liguilla y va con todo en el cierre

Chabrand también dejó en claro que él y su equipo tienen la ilusión de entrar a la fiesta grande del futbol mexicano.

La gente que entró entendió bien el rol que tenía que desempeñar y logramos tener transiciones más rápidas, porque estábamos más cerca del área rival

Y sí, tiene algo muy especial, porque me debo al Atlético San Luis. Estamos peleando y queremos todavía aspirar a una posible clasificación. Vamos a cerrar a fondo

Atlético de San Luis celebrando el gol de último minuto de David Rodríguez ante Monterrey | MEXSPORT

Además, Chabrand agregó su opinión sobre el cierre que tendrá su equipo en esta temporada.

Nosotros lo vemos así y se lo hemos dicho a los jugadores, teníamos cinco finales, ahora nos quedan cuatro, y vamos paso a paso

Lo que tenemos en mente es el siguiente partido, el domingo en Toluca. Vamos a luchar, a plantear una buena estrategia, hacer un buen plan de juego y, por supuesto, ir por los tres puntos para seguir avanzando en esta recta final