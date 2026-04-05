‘Estamos golpeados’: Nicolás Sánchez se sinceró tras nueva derrota de Rayados
Monterrey va de mal en peor y continúa con su racha negativa en el torneo, tras caer ante Atlétio de San Luis en casa, Nicolás Sánchez, técnico rayado, explica su sentir ante esta derrota en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Hoy estamos golpeados, evidentemente. A diferencia de los últimos partidos, donde más allá del resultado quedaba algo positivo por rescatar, hoy se hace difícil en un análisis rápido encontrar algo así. El partido cambia con la salida de “Corcho”. No es excusa, pero el equipo se sentía cómodo hasta ese momento. Después, claramente no supe cómo resolverlo para contrarrestar una ausencia tan importante. Más allá de lo golpeados, tenemos que seguir trabajando. Sabemos que de los goles no hay reacción.”
Rayados tendrá que sumar si o si en los últimos cuatro partidos que le restan y de eso habla el argentino, que deja en claro su responsabilidad.
Es responsabilidad mía. Cuando el equipo no funciona, la responsabilidad es del entrenador. Veo buena apertura y recepción de los jugadores hacia la idea, así que tenemos que seguir trabajando. Hoy tengo gran parte de la responsabilidad por haber dejado pasar esta oportunidad. Espero que el futbol nos dé otra oportunidad en los cuatro partidos que quedan.”
Tras este resultado, la afición rayada no salió nada contesta y Nicolás Sánchez entiende el sentir de la afición.
Estamos golpeados y a nadie le gusta estar en esta posición. El enojo de la afición es entendible. Nosotros tenemos que cambiar eso desde la cancha y es responsabilidad mía.Hay buena disposición de los jugadores y sé que hay buen plantel. Tengo que seguir buscando que el equipo muestre otra imagen, que los momentos buenos duren más y que eso nos acerque a la victoria.”
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