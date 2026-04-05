‘Estamos golpeados’: Nicolás Sánchez se sinceró tras nueva derrota de Rayados

Estamos golpeados y a nadie le gusta estar en esta posición. El enojo de la afición es entendible. Nosotros tenemos que cambiar eso desde la cancha y es responsabilidad mía.Hay buena disposición de los jugadores y sé que hay buen plantel. Tengo que seguir buscando que el equipo muestre otra imagen, que los momentos buenos duren más y que eso nos acerque a la victoria.”