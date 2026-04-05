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Futbol

¡Sufriendo! Pachuca saca tres puntos de oro ante un Cruz Azul con poca idea

El partido de Concachampions ente LAFC y Cruz Azul tendrá gran presencia mexicana; las taquillas ya venden boletos
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:12 - 04 abril 2026
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Con un hombre menos en los últimos 15 minutos, los Tuzos se consolidaron en el cuarto lugar; están a un punto de Toluca

Cruz Azul dejó escapar puntos importantes y cayó 1-2 ante Pachuca en un duelo que terminó envuelto en tensión, expulsiones y frustración celeste.

La Máquina no logró reponerse y se alejó de la pelea por los tres puntos en casa, ante unos Tuzos que fueron contundentes con un doblete de Robert Kenedy.

Robert Kenedy, jugador de Pachuca, en festejo de gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo comenzó la derrota de Cruz Azul ante Pachuca?

El partido arrancó cuesta arriba para los dirigidos por Nicolás Larcamón. Apenas al minuto 6, un error mayúsculo de Andrés Gudiño marcó el rumbo del encuentro.

Situación que fue bien aprovechada por Pachuca para abrir el marcador con Robert Kenedy.

El golpe fue duro para Cruz Azul, que se vio sorprendido desde muy temprano. Larcamón intentó recomponer el camino desde el banquillo y movió sus piezas, enviando a Jorge Rodarte en lugar de Omar Campos en busca de mayor equilibrio y reacción.

Con el paso de los minutos, La Máquina intentó asentarse en el campo y no bajó los brazos. La insistencia tuvo recompensa justo antes del descanso. Al 45+1, Osinachi Christian Ebere apareció para hacer historia personal: marcó su primer gol en México y lo hizo en su primera titularidad con la camiseta celeste, devolviendo la esperanza a su equipo.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7

La segunda mitad sentenció a Cruz Azul

Para la segunda mitad, el panorama parecía abierto, pero Pachuca volvió a golpear en el momento clave. Al minuto 59, Robert Kenedy firmó su doblete con una definición que silenció a Cruz Azul y encendió a la afición hidalguense presente en el estadio.

El segundo tanto fue un golpe anímico del que La Máquina ya no logró levantarse. Aunque intentó reaccionar, las ideas se diluyeron y el equipo perdió claridad en los últimos metros, dejando escapar la posibilidad de al menos rescatar el empate.

El cierre del partido estuvo cargado de tensión. Al minuto 84, Christian Rivera fue expulsado por una entrada con fuerza excesiva sobre Gabriel Fernández. Minutos más tarde, Esteban Solari también vio la tarjeta roja tras reclamar airadamente.

Acciones del Cruz Azul vs Pachuca | IMAGO7

Sin tiempo ni argumentos para reaccionar, Cruz Azul terminó consumando una derrota.

Ahora, el equipo deberá darle vuelta a la página y enfocarse en su próximo compromiso, nada menos que ante el Club América en el Estadio Banorte, en un duelo que exigirá una respuesta inmediata.

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