¡Qué cumpleaños! Christian Ebere anota con Cruz Azul ante Pachuca, pero con polémica arbitral

El mejor regalo llegó en el momento perfecto. Osinachi Christian Ebere vivió una noche inolvidable al marcar su primer gol con Cruz Azul, justo en el día de su cumpleaños. El delantero nigeriano no solo tuvo su primera titularidad con el conjunto celeste, sino que también respondió con anotación.

En duelo correspondiente a la Jornada 14, Cruz Azul se enfrentó a Pachuca en un partido clave en sus aspiraciones rumbo a la Liguilla. Ante la oportunidad de arrancar desde el once inicial, Ebere mostró personalidad y hambre desde los primeros minutos.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT

¿Cómo fue el gol de Christian Ebere?

Fue sobre el tiempo agregado del primer tiempo cuando llegó el momento especial. Al minuto 45+1, el atacante africano apareció en el área para hacer estallar la emoción en el estadio y devolverle la vida a su equipo antes del descanso.

La jugada se originó tras un rebote dentro del área. Con la pelota viva y sin titubeos, Ebere reaccionó de inmediato y empujó el esférico al fondo de las redes, firmando así su primera anotación como jugador cementero.

El gol no solo significó el empate momentáneo, sino también una descarga emocional para el futbolista, quien celebró con intensidad junto a sus compañeros, dejando ver la importancia del momento tanto en lo personal como en lo deportivo.

Christian Ebere y Charly Rodríguez, jugadores del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7

El gol de Ebere

Portando el dorsal número 11, el nigeriano fue arropado por el equipo tras su anotación. Uno de los primeros en acercarse a felicitarlo fue Nicolás Ibáñez, quien reconoció el esfuerzo y la determinación de su compañero en una jugada clave.

Así, en una noche especial y con el escenario ideal, Osinachi Christian Ebere firmó un debut como titular, convirtiendo su cumpleaños en un recuerdo imborrable con la camiseta de Cruz Azul.

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7

¿Polémica en el gol?