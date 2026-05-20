México emite alerta de viaje por ébola: estos son los países a los que recomienda no ir

Las ganas de viajar, conocer el mundo y subir fotos exóticas a Instagram tendrán que esperar… al menos si el destino es África Central. Y es que México emitió una alerta preventiva de viaje por el nuevo brote de ébola detectado en Uganda y la República Democrática del Congo, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara emergencia internacional.

Durante la conferencia mañanera de este 19 de mayo de 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el Gobierno mexicano ya mantiene vigilancia epidemiológica activa para detectar cualquier posible caso relacionado con viajeros provenientes de zonas afectadas.

Aunque aclaró que actualmente no existe ningún caso registrado en México, las autoridades decidieron adelantarse y recomendar evitar viajes no esenciales a los países donde se detectó el brote. Porque sí, viajar está increíble… pero no tanto como para regresar con fiebre hemorrágica.

Los altos contagios de ébola están en Uganda y República Democrática del Congo / Magnific

¿Qué dijo Salud sobre el nuevo brote de ébola?

David Kershenobich explicó que el ébola es un virus localizado principalmente en África y relacionado con poblaciones de murciélagos, además de ser una enfermedad altamente peligrosa por las complicaciones hemorrágicas que provoca.

El titular de Salud detalló que el virus se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, incluyendo saliva, sangre, vómito, heces, orina o semen.

Eso sí, aclaró algo importante para evitar pánico innecesario: el ébola no se transmite por el aire. Además, reconoció que actualmente no existe un tratamiento aprobado que neutralice específicamente la cepa Bundibugyo, relacionada con el nuevo brote.

Los viajeros que visiten esos países se someterán una vigilancia epidemiológica / Magnific

¿A qué países recomienda NO viajar México?

La alerta emitida por la Secretaría de Salud señala directamente dos países: Uganda

República Democrática del Congo

Las autoridades mexicanas recomendaron evitar cualquier viaje no esencial hacia estas regiones mientras continúe la emergencia sanitaria internacional. Y sí, aunque probablemente muchos mexicanos no tenían planes inmediatos de safari, expedición o mochilazo por Uganda, nunca falta el aventurero que ya estaba viendo vuelos baratos.

El ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas / Magnific

México asegura estar preparado

El secretario de Salud afirmó que México mantiene vigilancia epidemiológica activa no sólo por el ébola, sino también por otros brotes internacionales como el hantavirus.

“Estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país”, aseguró.

Además, explicó que cualquier persona que viaje a las zonas afectadas será monitoreada por las autoridades sanitarias al regresar al país.

Las autoridades mexicanas recomendaron evitar cualquier viaje no esencial / Magnific

¿Qué debes hacer si viajas a zonas con brote?

La Secretaría de Salud difundió varias recomendaciones para quienes, por razones laborales o personales, tengan que viajar a Uganda o República Democrática del Congo.

Antes del viaje: Identificar hospitales y servicios médicos en el destino.

Seguir indicaciones de autoridades sanitarias.

Evitar viajes innecesarios.

Consultar las Guías del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante el viaje: Lavarse constantemente las manos.

Evitar contacto con personas enfermas.

No compartir objetos contaminados con fluidos corporales.

Buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas.