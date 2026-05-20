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¿Cuáles son los síntomas del ébola? OMS lanza alerta por nuevo brote

El brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo encendió nuevamente las alertas sanitarias internacionales. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:45 - 20 mayo 2026
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La OMS mantiene vigilancia por el brote de ébola en África y recordó cuáles son las principales formas de contagio, síntomas y medidas de prevención ante esta enfermedad viral.

El brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo encendió nuevamente las alertas sanitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la enfermedad se ha propagado rápidamente en algunas regiones de África, mientras autoridades de distintos países refuerzan la vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la OMS, el ébola es una enfermedad grave causada por un virus que puede provocar fiebre hemorrágica y complicaciones severas si no se atiende a tiempo. Aunque el riesgo de propagación internacional sigue siendo controlado, organismos sanitarios insistieron en la importancia de conocer cómo se transmite y cuáles son los primeros síntomas.

La OMS pidió reforzar medidas preventivas y monitoreo en zonas con casos sospechosos de ébola. / iStock

¿Cómo se contagia el ébola?

La OMS explicó que el virus del ébola no se transmite por el aire, sino por contacto directo con fluidos corporales infectados. Entre las principales vías de contagio están:

  • Sangre

  • Sudor

  • Saliva

  • Vómito

  • Orina

  • Heces

  • Semen

  • Objetos contaminados con fluidos de una persona enferma

También puede existir transmisión al tener contacto con animales infectados, especialmente murciélagos frugívoros y algunos primates.

La OMS precisó que las personas infectadas comienzan a contagiar únicamente cuando presentan síntomas y siguen siendo infecciosas mientras el virus permanezca en su organismo.

La OMS recordó que el ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales infectados. / iStock

Principales síntomas y señales de alerta del ébola

Los síntomas del ébola pueden aparecer entre 2 y 21 días después del contagio. En sus primeras etapas, la enfermedad suele confundirse con otros padecimientos debido a que inicia con molestias similares a una gripe fuerte.

Entre las señales de alerta más frecuentes están:

  • Fiebre alta

  • Dolor de cabeza intenso

  • Dolor muscular

  • Debilidad

  • Dolor de garganta

  • Diarrea

  • Vómitos

  • Dolor abdominal

En casos graves pueden presentarse hemorragias internas y externas, además de fallas en órganos vitales.

La OMS recomendó acudir inmediatamente a servicios médicos si una persona presenta síntomas compatibles tras haber estado en contacto con pacientes infectados o zonas de riesgo.

Brote actual de ébola preocupa a la OMS

La OMS advirtió recientemente sobre “la magnitud y velocidad” del brote registrado en África, donde ya se reportan cientos de casos sospechosos y más de un centenar de muertes bajo investigación.

Especialistas señalaron que la cepa detectada corresponde al virus Bundibugyo, una variante para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada.

Ante esta situación, organismos internacionales reforzaron las medidas de vigilancia, mientras algunos países comenzaron controles sanitarios en aeropuertos y emitieron recomendaciones para viajeros.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante el brote de ébola en África. / iStock
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