¿Vienes al Mundial 2026? Así puedes tramitar gratis tu Pase Turístico en CDMX

La llegada de miles de visitantes a la Ciudad de México por el Mundial 2026 también traerá cambios importantes en temas de movilidad para quienes planean viajar en automóvil desde otros estados o incluso desde el extranjero.

Uno de los apoyos que podrán utilizar los turistas será el llamado Pase Turístico CDMX, un permiso digital gratuito que permite a ciertos vehículos particulares foráneos y extranjeros circular sin las limitaciones habituales del programa Hoy No Circula.

El Pase Turístico permitirá a vehículos foráneos evitar las limitaciones del programa Hoy No Circula./ Pixabay

La medida busca facilitar los traslados de quienes visitarán la capital durante la Copa del Mundo y recorrerán estadios, hoteles, restaurantes, zonas culturales y distintos puntos turísticos de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este permiso temporal aplica para automóviles particulares registrados fuera de la Ciudad de México y del Estado de México, además de vehículos provenientes del extranjero.

El trámite no tiene costo y podrá solicitarse en línea antes o durante la estancia en la capital mexicana.

¿Cómo funciona el Pase Turístico para el Mundial 2026?

El permiso permite a los automovilistas circular sin las restricciones normales del programa ambiental durante un periodo determinado.

Según la Sedema, el Pase Turístico podrá tramitarse con vigencia de hasta 14 días por semestre, lo que permitirá a muchos visitantes utilizar su vehículo durante gran parte de su estancia en el Mundial 2026.

Miles de visitantes llegarán a la Ciudad de México para disfrutar del Mundial 2026 y recorrer sitios turísticos./ Pixabay

El beneficio únicamente aplica para autos particulares y no para transporte de carga o unidades destinadas a actividades comerciales.

Además, las autoridades recordaron que el Pase Turístico solo es válido mientras no exista contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué pasa si hay contingencia ambiental en CDMX?

Aunque el permiso elimina temporalmente las restricciones del Hoy No Circula, éste pierde validez si se activa una contingencia ambiental.

En ese escenario, todos los automóviles, incluidos los que cuenten con Pase Turístico, deberán respetar las medidas extraordinarias de circulación que determinen las autoridades ambientales.

La Ciudad de México será una de las principales sedes del Mundial 2026, por lo que se espera la llegada de miles de turistas nacionales e internacionales durante las semanas del torneo.

El Pase Turístico tendrá vigencia de hasta 14 días por semestre para visitantes del Mundial./ Pixabay