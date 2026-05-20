Bernardo Silva sobre su salida del City: "Apoyaré al club por el resto de mi vida"

Bernardo Silva ha declarado que, tras su marcha del Manchester City, se convierte en un aficionado del club para toda la vida.

Bernardo Silva con el Manchester City l AP

BERNARDO SILVA DICE ADIÓS

El centrocampista portugués pondrá fin este verano a una magnífica etapa de nueve años en Manchester. Con 20 trofeos en su haber, ningún jugador ha ganado más títulos importantes con la camiseta del City que él.

Habiendo disputado más partidos que nadie durante este período histórico, el jugador de 31 años lo ha dado todo por la causa. En su última entrevista como jugador del City, Bernardo dejó claro el profundo significado que el club tiene para él.

"Es difícil, porque nueve años es mucho tiempo. Diría que me voy como un seguidor más del Man City", afirmó. "Cuando llegué de Portugal, era aficionado del Benfica, pero ahora puedo decir con certeza que mis sentimientos hacia este club son muy, muy fuertes. Apoyaré al Man City por el resto de mi vida"

"También siento una enorme gratitud hacia el club, hacia la gente y por todo lo que los aficionados me han dado. Ha sido simplemente increíble", añadió.

Bernardo Silva l AP

SILVA BUSCA NUEVOS RETOS

Sin embargo, el mediocampista reconoció que todo lo bueno llega a su fin y explicó sus motivos para buscar nuevos horizontes en esta etapa de su carrera.

"Es una mezcla de cosas, en términos de trofeos y de lo que he logrado personalmente aquí. Nunca es suficiente, pero siento que nuestra generación ha ganado mucho", reflexionó. "Es hora de que estos jóvenes tengan su momento, mientras que para mí, personalmente, es una oportunidad de estar un poco más cerca de mi familia. Llevo mucho tiempo lejos y quiero estar más próximo a ellos".

"También quiero un nuevo desafío. Aunque amo este club y he disfrutado estos nueve años aquí, siento que es el momento adecuado para afrontar un nuevo reto en mi vida", concluyó.