Manchester City empata ante Bournemouth y le da a Arsenal el título de Premier League

Se lamentan en Bournemouth y celebran en Londres. Después de 22 años, Arsenal volvió a coronarse en la Premier League, gracias al empate de este martes de Manchester City en su visita al Vitality Stadium. Con la igualada, los Citizens quedaron a cuatro puntos de los Gunners con solo una fecha más por disputarse, por lo que se despedirán de Pep Guardiola -cuya salida está por hacerse oficial- con dos temporadas consecutivas sin coronarse.

Por su parte, aunque las Cerezas dejaron ir la victoria y la oportunidad de pelear por un lugar en Champions League en la Jornada 38, aseguraron su clasificación a Europa League al llegara 56 unidades, con una diferencia ya inalcanzable para Chelsea, que a lo máximo que puede llegar es a 55 puntos al final de la campaña. Con ello Bournemouth debutará la siguiente temporada en una competencia de la UEFA.

Aficionado de Arsenal celebra en un pub de Londres el empate de Bournemouth contra Manchester City | AP

Así fue el empate de Bournemouth contra Manchester City

Un disparo cruzado y elevado por parte de Erling Haaland, inalcanzable para Đorđe Petrović, puso a Arsenal a temblar. En un partido en el cual tuvo pocas oportunidades de cara al arco, el noruego apareció en el quinto de seis minutos de compensación para empatar el compromiso y dejar 60 segundos de sufrimiento. Sin embargo, no llegó la hazaña para los de Guardiola, que dividieron unidades con Bournemouth.

Los de Andoni Iraola, por su parte, sumaron un punto importante pero se marcharon con un sabor agridulce. De haber concretado el triunfo, Bournemouth habría llegado a la última jornada con un punto menos que Liverpool y, por ende, oportunidad de clasificar a Champions League. Ahora, aunque tienen chance de empatar en unidades con los Reds, necesitan golear en la Fecha 38 para superar a los de Arne Slot.

Las Cerezas fueron mejores por gran parte del partido, en el cual después de un tanto anulado a Antoine Semenyo por fuera de lugar al minuto 12, fue dominado por los locales. Fue hasta poco antes del descanso, y luego de una falla terrible de Evanilson que se salvó de la vergüenza porque se marcó posición antireglamentaria, que llegó el tanto de la ventaja.

Erling Haaland en el partido de Bournemouth contra Manchester City en la Premier League | AP

Tras de un pase filtrado por la banda izquierda, Adrien Truffert se escapó a velocidad y mandó un centro raso, a la espera del arribo de alguno de sus compañeros. Fue Kroupi quien tomó el balón apenas dentro del área y tras acomodarse a su pierna derecha, sacó un disparo con efecto que se coló pegado al poste izquierdo de Gianluigi Donnarumma.

El mismo atacante franco-marfileño desaprovechó la oportunidad de sentenciar el compromiso, ya en la segunda mitad, con un tiro que se fue desviado. Mientras que un poste en los minutos finales también le dio vida a los Citizens, que a pesar de tener la posesión en la recta final, solo encontraron el gol de Haaland, pero ya sin tiempo suficiente para la remontada.

Eli Junior Kroupi en el partido de Bournemouth contra Manchester City en la Premier League | AP

¿Contra quién cierran Manchester City y Bournemouth?

Los Citizens ahora volverán al Etihad Stadium para cerrar la temporada en la Premier League ante Aston Villa. Si bien el equipo de Guardiola ya no tiene nada en juego, los Villanos necesitan ganar o empatar para mantener el cuarto lugar, aunque su boleto a Champions League nadie se los quita.