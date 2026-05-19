Chelsea vence al Tottenham y se mete a puestos de Europa

El Chelsea sigue con vida en la Premier League en busca de aspirar a competiciones europeas para la próxima temporada; el conjunto de ‘Les Blues’ se impuso al Tottenham que se jugará la permanencia en Primera División en la última jornada.

Así fue el partido

Apenas al minuto 10 Mathys Tal estampaba el esférico en el palo; la primera de peligro a favor del Tottenham se hacia presente en Stamford bridge en busca de sumar puntos para lograr salvarse del descenso que llegaba con una pelea directa con el West Ham.

Minutos después aparecería Enzo Fernandez para sacar un derechazo que batía el lado derecho de Antonin Kinsky y el los locales tomaban ventaja. Al 24 Liam Delap la mandaba por encima tras una buena jugada entre Cucurella y Cole Palmer.

Enzo Fernández ante Tottenham l AP

El argentino nuevamente se hacia presente, ahora a balón parado, pero se queda ahogado con el segundo; el mediocampista apareció para estampar el esférico en la escuadra tras una buena ejecución con comba desde el tiro libre.

Antes de concluir la primera parte Conor Gallagher bajaba a Cucurella sin balón y se encaraban los excompañeros. Para la segunda parte, Richarlison se perdía la oportunidad y mandaba su disparo muy desviado.

Chelsea y Tottenham l AP

Al minuto 58 nuevamente aparecía el brasileño con un cabezazo tras tiro de esquina que Robert Sánchez contenía sin problemas el esférico. Sería hasta el 67’ cuando una falla terrible provocaba el segundo para el Chelsea.

Un regalo en medio campo sería aprovechado Cole Palmer quien mandaba un centro y con frialdad el argentino dejaba un bombón servido al Andrey Santos para que definiera el segundo dentro del área chica y con ello prácticamente sentenciaba.

Sin embargo, Richarlison pondría el drama en Stamford Bridge con un taconazo que hacía espectacular la jugada. Al 83’ James Maddison se saboreaba el empate dentro del área; sin embargo, una tapada prudencial aparece para quitarle la sonrisa al jugador del Tottenham para definir el 2-1 final.

Golazo de Enzo Fernández ante Tottenham l AP

¿Cómo quedan en la clasificación?