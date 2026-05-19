¡Arsenal campeón! 22 años después los Gunners han logrado hacerse con el título de la Premier League

Arsenal ha rotó la mala racha de 22 años, su último campeonato de Premier League lo había conseguido en la temporada 2003-2004, así que Mikel Arteta ha sido parte de un hecho completamente histórico, metiéndose a los libros de los Gunners con el más reciente de los campeonatos del cuadro londinense.

Este campeonato llega incluso sin haber jugado, no al menos al momento del festejo, pues los dirigidos por el entrenador español ya habían ganado su partido ante Burnley, por lo que un empate o derrota de Manchester City en contra del Bournemouth, les entregaría el título a una jornada del final, tal y como ha sucedido.

Aficionado de Arsenal celebra en un pub de Londres el empate de Bournemouth contra Manchester City | AP

¡Por fin llegó!

Después de muchos intentos fallidos, Arsenal por fin se ha convertido en el campeón de la Premier League; tuvieron que pasar 22 años para que el cuadro londinense dejara atrás todos los años de fracasos en los cuales en las últimas jornadas perdía la ventaja de puntos y no podía hacerse con el título.

El lunes 18 de mayo quedará marcado como el día en el que el equipo gunner logró el resultado que posteriormente lo convirtió en campeón de Inglaterra, pues un solo gol de Kai Havertz logró que la diferencia de puntos fuera suficiente para poder coronarse en la temporada 2025-2026 que está a punto de culminar.

Mikel Arteta, entrenador de los Gunners | AP

Sin embargo, el resultado que realmente les ha dado el título fue el empate de Manchester City, pues un día después de la última victoria de los de Londres, los todavía dirigidos por Pep Guardiola necesitaban de manera obligada de una victoria, lo cual no sucedió, Junior Kroupi puso adelante a Bournemouth con un auténtico golazo, y aunque Erling Haaland logró empatar en los últimos minutos, ya no fue suficiente y los 'Ciudadanos' han quedado como el segundo lugar.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

¿Con cuántos títulos de Premier se quedan los Gunners?

Tras hacerse oficial que Arsenal es el nuevo campeón de la Premier League, es imposible para los fans recordar los intentos fallidos de los últimos años, y más conociendo el dato de que no se coronaban desde la temporada 2003-2004 cuando de la mano de Arsene Wenger consiguieron ser campeones de manera invicta. Ahora son 14 títulos de liga inglesa con los que se quedan los Gunners.

En la temporada 2021-2022, los Gunners se quedaron en el quinto lugar, pero el proyecto ya comenzaba a levantar, en la 2022-2023, terminaron en segundo lugar, siendo esta campaña parte de los fracasos en las últimas jornadas, en la 2023-2024 le volvió a suceder, pues por solo tres puntos, Manchester City se había coronado como el campeón de ese año futbolístico.

Arsene Wenger había sido el último entrenador campeón con Arsenal | AP

En la campaña anterior, de igual manera habían quedado como segundo lugar, pero fue algo diferente, pues el Liverpool fue el campeón de la Premier League con diez puntos de diferencia, dando paso a la temporada 2025-2026 en la que han ganado el trofeo por fin después de años de sufrimiento.

El festejo podría ser aún mayor, pues son uno de los dos equipos finalistas de la Champions League y se medirán ante el campeón PSG; es por ello que, la directiva ha decidido que la caravana de festejo después de más de dos décadas se de hasta después del duelo ante los parisinos, sin importar cuál sea el resultado.