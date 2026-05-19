Actriz de Ginny Weasley abandona la serie de Harry Potter de HBO antes del estreno

La nueva serie de Harry Potter enfrenta su primer cambio importante en el elenco. La actriz infantil Gracie Cochrane, quien había sido elegida para interpretar a Ginny Weasley, decidió abandonar el proyecto antes de que inicie la producción de la segunda temporada.

¿Por qué Gracie Cochrane dejó la serie de Harry Potter?

La noticia fue confirmada mediante un comunicado compartido por la familia de la actriz y retomado por medios especializados como Deadline, Entertainment Weekly y People. HBO también respaldó públicamente la decisión.

De acuerdo con la información difundida, la salida ocurrió por “circunstancias imprevistas”, aunque no se revelaron más detalles sobre los motivos detrás de la decisión. “Gracie tomó la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley”, señaló el comunicado compartido por su familia.

Gracie Cochrane dejará el papel de Ginny Weasley. / X

Ginny Weasley tendrá mayor importancia en la segunda temporada

La salida de la actriz llamó la atención de los fans porque el personaje de Ginny cobra relevancia en la historia a partir de Harry Potter y la cámara secreta, libro que será adaptado en la segunda temporada de la serie.

En la primera entrega, basada en Harry Potter y la piedra filosofal, la participación del personaje es breve. Sin embargo, posteriormente se convierte en pieza clave dentro de la trama y también en uno de los personajes más importantes del universo mágico.

La serie contará con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Tras la salida de la actriz, HBO tendrá que buscar a una nueva intérprete para uno de los personajes más importantes de la saga creada. / @graciebellecochrane

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter de HBO?

HBO tiene previsto estrenar la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter el 25 de diciembre de 2026. La producción adaptará cada libro de la saga en temporadas separadas y promete ser más fiel al material original de las novelas.