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HBO lanza primer tráiler de la serie de Harry Potter: así luce el regreso a Hogwarts

El primer tráiler de Harry Potter revela un nuevo vistazo a Hogwarts en la esperada serie de HBO. / HBO MAX
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:11 - 25 marzo 2026
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El universo mágico regresa con una nueva adaptación que promete cambiar la forma en que se cuenta la historia.

La esperada serie de Harry Potter, producida por HBO, ya dio su primer vistazo con un adelanto que confirma el regreso del mundo mágico a la pantalla, ahora en formato televisivo y con una nueva generación de actores.

La magia regresa: HBO presenta el adelanto oficial de su nueva adaptación de Harry Potter. / HBO MAX

¿Cómo será la nueva serie de Harry Potter?

El avance presenta un primer vistazo al renovado universo mágico, con escenas que evocan el regreso a Hogwarts y la vida estudiantil del joven mago. Este adelanto llega tras la publicación de la primera imagen oficial, que ya había generado expectativa global entre los seguidores de la saga.

El actor Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter. / HBO MAX

La producción apuesta por reconstruir la historia desde cero, con un nuevo elenco y una narrativa que busca ser más fiel a los libros originales.

Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter recibiendo su carta. / HBO MAX

En las imágenes previas, se observa al protagonista —interpretado por Dominic McLaughlin— portando el uniforme de Gryffindor mientras se dirige al campo de quidditch, lo que adelanta el tono clásico y nostálgico de la serie.

En las imagenes también aparece Nick Frost como Rubeus Hagrid. / HBO MAX

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO?

La nueva serie de Harry Potter iniciará con la adaptación de Harry Potter y la piedra filosofal y tiene previsto su estreno para la Navidad de 2026, según lo compartido en el mismo tráiler.

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