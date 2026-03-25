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Carín León hará historia en la casa de Messi: será el primer artista en cantar en nuevo Nu Stadium

La presentación del cantante es parte de su gira que hará por norteamérica / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:44 - 25 marzo 2026
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El regional mexicano conquista Miami y se mete hasta la cocina del Inter Miami FC, propiedad de David Beckham

El regional mexicano sigue rompiendo fronteras… y ahora también estadios. Carín León, una de las figuras más importantes de la música latina actual, se convertirá en el primer artista en ofrecer un concierto en el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami FC, equipo donde juega Lionel Messi.

El cantante originario de Hermosillo, Sonora, marcará este momento histórico el próximo 28 de junio en el Miami Freedom Park, como parte de su ambicioso Tour Norteamérica 2026, con el que recorrerá múltiples ciudades en Estados Unidos y Canadá.

“Estar en el Nu Stadium y ser el primer concierto me llena de gran orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí”, expresó el intérprete.
Carín León ofrecerá un concierto en el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami FC / Especial

El artista destacó la importancia cultural del evento, al unir dos mundos: la música y el deporte.

“Es el lugar donde todos nos reunimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y el Inter Miami también. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien”, agregó.

Un show histórico en la casa de Messi

El concierto no solo representa un paso más en la carrera de Carín León, sino también el inicio de una nueva etapa para el recinto del Inter Miami, que busca posicionarse como uno de los escenarios más importantes del entretenimiento en Estados Unidos.

Desde la organización del estadio, el entusiasmo es total.

Recibir a un artista de la talla de Carín León como el primer concierto en el Nu Stadium refleja la magnitud de nuestra visión para este recinto de clase mundial: ofrecer las mejores experiencias de espectáculos en vivo en el sur de la Florida”, señaló Jeff Henry, de Heron Sports & Entertainment.
La presentación será el próximo 28 de junio en el Miami Freedom Park / Especial

“Sabemos que los fans de Carín han estado esperando ansiosamente su fecha en Miami y nos enorgullece abrir las puertas de nuestro flamante recinto para que él y sus fans vivan una noche inolvidable el 28 de junio”.

 Carín León, un fenómeno global

El Tour Norteamérica 2026 marca el regreso del sonorense a escenarios estadounidenses, luego del éxito del “Boca Chueca Tour”, con el que logró llenar recintos emblemáticos como el Madison Square Garden y reunir a más de 70 mil personas en el RodeoHouston.

Desde su debut como solista en 2018, Carín León se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano, fusionando sonidos tradicionales con pop, rock y otros géneros internacionales.

Para la mitad de año quedará listo el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami FC / Especial

Su impacto lo ha llevado a colaborar con artistas de talla mundial como Bon Jovi, Carlos Santana, Maluma y Camilo, además de conquistar escenarios como Coachella, el Grand Ole Opry y Viña del Mar.

Ahora, con este histórico concierto en Miami, el cantante reafirma su lugar como embajador global de la música mexicana.

Carín León es apasionado del futbol y lo ha demostrado portando la playera de la Selección / Especial
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