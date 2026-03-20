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Futbol

FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026

FIFA presentó la primer canción del abum del Mundial | x:@ fifamedia
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:36 - 20 marzo 2026
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Acompañado de un país sede (en este caso tres), de un balón especial, un logo nuevo cada cuatro años, el Mundial también tiene un elemento ‘extra’, su canción oficial. Uno de los momentos más esperados por el público futbolero es la presentación del tema que acompañará a la Copa del Mundo, afortunadamente para los fans, en esta canción será un álbum completo.

Imagen oficial de Lighter, primera canción del album del Mundial 2026 | x:@ fifamedia

¿Cómo es la canción del Mundial?

Como cada cuatro años, la FIFA eligió a un artista para presentar el que será el tema que acompañe al mes más futbolero del año, sin embargo, gracias a la sede compartida por tres países, la máxima regencia del balompié decidió que en esta ocasión nos sería una canción, sino un álbum completo.

Lighter, tema interpretado por Carín León y Jelly Roll, fue la encargada de ser el primer sencillo del álbum oficial del Mundial 2026. La canción interpretada por un México y un estadounidense, es producida por el ganador del Grammy, Cirkut, artista canadiense.

El balón Trionda a las afueras del AT&T Stadium | MexSport

Con esta propuesta FIFA busca darle identidad y ‘sonido’ a los tres países anfitriones, los cuales cuentan con una vasta cultura musical, la cual se buscará representar y combinar en todas y cada una de las canciones. 

Lighter se une a ‘Desire’ canción interpretada por Robbie Williams y Laura Pausini, misma que si bien no es parte del álbum oficial, si fue presentada durante el sorteo de la Fase de Grupos como ‘el himno del Mundial’.

El Tri jugará por primera vez con el balón Trionda | MexSport

Lighter une a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo. Combinando las raíces country de Jelly Roll con la influencia regional mexicana de Carín León, el tema fusiona géneros, reflejando la energía cultural compartida de Norteamérica y la pasión global por el futbol”, escribió la FIFA en la presentación de la canción.

‘La música que nace del alma’

Tras la publicación del primer sencillo del álbum del Mundial, el presidente de la FIFA declaró que este proyecto no solo será música que ‘acompañe’ la Copa del Mundo, sino un proyecto que da indicios al futuro del futbol mundial, el cual busca reunir a grande estrellas musicales para traer sonido al torneo más bello del balompié.

El Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es simplemente un acompañamiento musical para el torneo; es una declaración sobre el futuro del fútbol mundial. Al reunir a artistas cuyas voces resuenan en todos los continentes, estamos creando algo que refleja la magnitud, la ambición y el impacto cultural de esta histórica competición”, declaró Infantino tras el estreno.
Trionda y Copa del Mundo | @ adidasfootball
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