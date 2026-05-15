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Futbol

La Liguilla del Clausura 2026 rompe récord de asistencia en la Liga MX

Jugadores de Cruz Azul y Necaxa en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Cruz Azul y Necaxa en el Estadio Banorte en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:15 - 15 mayo 2026
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Más de 317 mil aficionados acudieron a los estadios durante los Cuartos de Final del futbol mexicano

La atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a asistencia se refiere. A través de un comunicado oficial, la liga dio a conocer que los Cuartos de Final del Clausura 2026 registraron la mejor entrada de aficionados en los últimos cinco años.

De acuerdo con la información compartida por la Liga MX, un total de 317 mil 692 aficionados asistieron a los estadios durante la fase de Cuartos de Final, una cifra que refleja el gran interés y pasión que genera actualmente el futbol mexicano.

Porcentajes de asistencia de los últimos torneos de la Liga MX l Liga MX

Superan por amplio margen al Clausura 2025

El organismo también destacó que la asistencia registrada en esta Liguilla superó en un 59 por ciento los números obtenidos durante el Clausura 2025, consolidando al presente torneo como uno de los más exitosos en términos de convocatoria.

Además, el Clausura 2026 logró superar por más de 24 mil aficionados el segundo mejor registro reciente, correspondiente al Apertura 2023, dejando claro el crecimiento que ha tenido la Liga MX tanto dentro como fuera de la cancha.

Afición de Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

La Liga MX presume el gran momento del futbol mexicano

En el comunicado, la Liga MX resaltó que esta respuesta de la afición confirma el gran momento que vive el futbol mexicano y la emoción que ha generado la actual Liguilla entre los seguidores de todos los equipos participantes.

Asimismo, aseguraron que continuarán trabajando para ofrecer espectáculo y emociones rumbo al cierre del torneo, tanto para los aficionados en México como en Estados Unidos.

Afición de Rayadas de Monterrey en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
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