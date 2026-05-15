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Futbol

Realidades opuestas: La dualidad de los números de Efraín Juárez entre Fase Regular y Liguilla

Efraín Juárez l MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 12:16 - 15 mayo 2026
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El conjunto universitario está obligado a mostrar su mejor versión bajo el mando de Efraín Juárez para darle la vuelta al marcador y sellar su pase a la final

Los Pumas de la UNAM se encuentran en un escenario límite tras caer 1-0 en el partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026 ante Pachuca. Efraín Juárez, luego un torneo bastante exitoso, debe de jugar muy bien sus cartas en casa para seguir formando el camino hacia la 8va.

A más de un año del debut de Juárez en el banquillo auriazul , desde aquel 7 de marzo del 2025 con un debut triunfal de 3-1 ante Puebla, el estratega acumula exactamente 56 partidos dirigidos. El balance general dicta estabilidad: 23 victorias, 18 empates y 15 derrotas. Sin embargo, en un análisis profundo de sus resultados se nota una dualidad entre la contundencia de sus torneos regulares y la vulnerabilidad que ha mostrado el equipo en las fases de eliminación directa.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

Una fase regular de campeonato

El torneo actual ha sido la obra maestra en la dirección de Juárez en cuanto a consistencia. Pumas cerró la fase regular en el primer lugar de la tabla, firmando una racha espectacular en el cierre del torneo con cuatro victorias consecutivas desde la Jornada 14 a la 17, perdiendo un solo encuentro de los 17 en fase regular.

El eterno reto de la Liguilla para Juárez sigue siendo en cómo le cuesta resolver las series de todo o nada. Si revisamos sus tres torneos al frente del club, la tendencia en fases definitivas suele tornarse gris:

  • Clausura 2025: Clasificó en 10mo lugar. Avanzó en la primera ronda (global 2-1), pero fue eliminado inmediatamente en el Play-In.

  • Apertura 2025: Volvió a clasificar en la décima posición y se despidió al caer en la primera ronda.

  • Clausura 2026: A pesar de ser el superlíder de la competencia, el camino en la Liguilla no ha tenido la misma solvencia. Avanzó en los Cuartos de Final tras empatar ambos encuentros ante el América, beneficiándose estrictamente del criterio de desempate por su posición en la tabla. Sumando la reciente derrota de ida en Semifinales frente a los Tuzos, Juárez no ha podido ganar un solo partido en lo que va de esta Liguilla.

Efraín Juárez dando indicaciones en el Pumas contra América | MEXSPORT

Torneo Regular vs Liguilla

  • En torneo regular ha dirigido 50 partidos, sumando 21 victorias, 15 empates y solo 14 derrotas. Un técnico sumamente confiable para cosechar puntos a lo largo de las 17 jornadas.

  • En Liguilla ha comandado 6 encuentros, con un saldo preocupante de 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas (Contando la Semifinal de Ida ante Pachuca).

Pumas tiene una ventaja reglamentaria enorme gracias al liderato general obtenido en las 17 jornadas de este Clausura 2026, el empate global le da el pase a la Final. Al haber perdido 1-0 en la ida, los de la UNAM solo necesitarían de un gol en la vuelta para avanzar.

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