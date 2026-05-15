Liga MX: ¿Qué necesita cada equipo para pasar a la Final del Clausura 2026?

Las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX dejaron un gran sabor de boca en los partidos de Ida. Cruz Azul y Chivas dejaron un duelo digno de Clásico, mientras que Pachuca supo jugarle al superlíder, Pumas. Con solo un duelo por delante, cada equipo sabe cual es el camino para conseguir el pase a la Gran Final.

Equipo de Pumas tras perder la Ida de las Semifinales ante Pachuca | MEXSPORT

¿Qué necesita Pumas para clasificar?

El equipo mejor clasificado durante el semestre llega a la vuelta de las semifinales con una muy ligera desventaja, pues el cuadro de Efraín Juárez cayó 1-0 en el Estadio Hidalgo ante los Tuzos.

Pese a la derrota, los Universitarios necesitan únicamente un gol para lograr regresar a una Final luego de 11 años, pues gracias a su posición en la tabla cualquier empate en el global los pondría del otro lado, aunque un empate en los 90 minutos o en su defecto una derrota, dejaría a Pachuca en la siguiente fase.

Álvaro Angulo en el partido entre Pachuca y Pumas de Semifinales de Ida | MEXSPORT

¿Qué necesita Pachuca?

Luego de conseguir dominar a pumas en casa, el equipo de Esteban Solari está a solo un empate o una victoria de llegar a la Gran Final, pues con todo y la posición de la tabla en cintra el sueño de clasificar está latente.

Para la vuelta Pachuca necesita únicamente ganar o empatar en los 90 minutos (1-1, 2-2, 0-1, 1-2, etc), ya que el global está de su lado, pues en caso de que Pumas iguale en la Vuelta su posición los deja dentro y al equipo hidalguense fuera.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué necesita Chivas?

El cuadro que fuese líder gran parte del Clausura 2026 recibe la Vuelta de una de las llaves más llamativas en los últimos años, misma que respondió en el juego de ida con un emocionante 2-2 desde la cancha del Estadio Banorte.

Tras el empate y por su posición como segundo lugar, Chivas solo tiene que empatar o ganar en el Estadio Akron, ya que al estar una posición arriba de Cruz Azul el empate les favorece en el global.

Óscar Whalley al final del partido Cruz Azul contra Chivas | MEXSPORT

¿Qué necesita Cruz Azul?

La Máquina de Joel Huiqui tampoco tiene un escenario muy complicado en su visita a Guadalajara, pues el empate a dos goles les deja la puerta abierta de salir a ganar el partido por cualquier marcador.

Para que el equipo Celeste llegue a una nueva final del futbol mexicano van a tener que derrotar sí o sí a Chivas en su fortaleza rojiblanca, esto sin importar el marcador y teniendo en cuenta que un nuevo empate no serviría de nada.