Capi Pérez es señalado de acosar a integrante de Santos Bravos: “Fue un chiste tonto”

El conductor y comediante Capi Pérez ofreció disculpas luego de ser señalado en redes sociales por supuestamente haber incomodado al cantante Alejandro Aramburú, integrante de la agrupación Santos Bravos, durante la ceremonia de los Spotify Podcast Awards 2026.

“Fue un chiste tonto”, dice el conductor

El integrante del programa Venga la Alegría publicó un video en redes sociales donde aseguró que nunca tuvo la intención de incomodar al artista peruano y que todo se trató de una broma.

Este es un video específicamente para las fans de SANTOS BRAVOS. Ellas han manifestado en mis redes sociales su indignación por un chiste tonto que hice ayer con otro grupo de fans que estaba ahí, donde les dije que Alejandro, miembro del grupo, olía rico y que tenía buen trasero”, expresó.

Para las fans de SANTOS BRAVOS: pic.twitter.com/pttUxBxkjz — El CAPI Pérez (@elcapiperez) May 14, 2026

Ofrece disculpas a fans y al cantante

Capi Pérez también dirigió un mensaje al integrante de Santos Bravos.

“Ya sé, es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí y también a Alejandro, en caso de que llegue a ver esto, también una disculpa, compa Alejandro, eh, y máximo respeto”.

¿Qué ocurrió en los Spotify Podcast Awards?

La polémica surgió durante los Spotify Podcast Awards 2026, evento en el que Capi Pérez compartió escenario con Santos Bravos mientras la agrupación recibía un reconocimiento.

En videos difundidos en redes sociales se observa al conductor acercándose en varias ocasiones a Alejandro Aramburú, aparentemente para olerlo, además de realizar movimientos en doble sentido relacionados con el físico del cantante.

¿Quiénes son Santos Bravos?

Santos Bravos es una boy band latina formada por HYBE Latin America, empresa vinculada a HYBE, compañía surcoreana conocida por ser la casa de BTS.

El grupo debutó en 2025 tras un reality show en el que 17 participantes compitieron bajo un modelo inspirado en el K-Pop.

Santos Bravos es una boy band inspirada en BTS/IG: @santos_bravos