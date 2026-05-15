¿Habrá polémica? Anuncian designaciones arbitrales para las Semifinales de Vuelta del Clausura 2026
De cara al cierre del Clausura 2026 de la Liga MX, la polémica, el futbol y el entretenimiento están al rojo vivo en los duelos de Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas. Luego de grandes partidos en la Ida, la vuelta de ambos duelos promete estar llena de tensión por lo que se necesita a los mejores silbantes para impartir justicia.
¿Cómo quedaron las designaciones arbitrales?
Luego de una exhaustivo análisis de los Cuartos de Final y los primeros juegos de semifinales, la Comisión de Árbitros por fin tomó la decisión de quiénes serán los silbantes que se presenten en cada juego.
La gran polémica llegó para el duelo de Chivas y Cruz Azul, pues tras su actuación en la vuelta del partido entre Pumas y América, César Arturo Ramos Palazuelos regresa para impartir justicia en un juego más de Liguilla, ahora desde el Estadio Jalisco.
Por su parte, el silbante Daniel Quintero Huitrón será el colegiado que lleve las acciones en C.U., hogar de Universidad Nacional, en el juego que promete estar lleno de mucha tensión por ambos cuadros, esto después de como terminó el partido de Ida en el Estadio Hidalgo.
Así quedaron las designaciones arbitrales:
Chivas vs Cruz Azul
Árbitro Central: César Arturo Ramos PalazuelosÁrbitro
Asistente 1: Alberto Morín MéndezÁrbitro
Asistente 2: Edgar Magdaleno CastrejónCuarto
Árbitro: Fernando Hernández Gómez
Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Pumas vs Pachuca
Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos DíazÁrbitro
Asistente 2: Leonardo Javier Castillo RodríguezCuarto
Árbitro: Katia Itzel García Mendoza
Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja
Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos