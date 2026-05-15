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Futbol

¿Habrá polémica? Anuncian designaciones arbitrales para las Semifinales de Vuelta del Clausura 2026

César Arturo Ramos Palazuelos y Daniel Quintero Huitrón | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:14 - 15 mayo 2026
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De cara al cierre del Clausura 2026 de la Liga MX, la polémica, el futbol y el entretenimiento están al rojo vivo en los duelos de Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas. Luego de grandes partidos en la Ida, la vuelta de ambos duelos promete estar llena de tensión por lo que se necesita a los mejores silbantes para impartir justicia. 

Arbitros en el juego de Pachuca vs Pumas | MEXSPORT

¿Cómo quedaron las designaciones arbitrales?

Luego de una exhaustivo análisis de los Cuartos de Final y los primeros juegos de semifinales, la Comisión de Árbitros por fin tomó la decisión de quiénes serán los silbantes que se presenten en cada juego. 

La gran polémica llegó para el duelo de Chivas y Cruz Azul, pues tras su actuación en la vuelta del partido entre Pumas y América, César Arturo Ramos Palazuelos regresa para impartir justicia en un juego más de Liguilla, ahora desde el Estadio Jalisco

César Arturo Ramos revisa jugada en el VAR en el Pumas vs América l IMAGO7

Por su parte, el silbante Daniel Quintero Huitrón será el colegiado que lleve las acciones en C.U., hogar de Universidad Nacional, en el juego que promete estar lleno de mucha tensión por ambos cuadros, esto después de como terminó el partido de Ida en el Estadio Hidalgo

Daniel Quintero Huitrón en el partido Atlas vs Atlético de San Luis I IMAGO7

Así quedaron las designaciones arbitrales:

Chivas vs Cruz Azul

  • Árbitro Central: César Arturo Ramos PalazuelosÁrbitro

  • Asistente 1: Alberto Morín MéndezÁrbitro

  • Asistente 2: Edgar Magdaleno CastrejónCuarto

  • Árbitro: Fernando Hernández Gómez

  • Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

  • Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT
CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

Pumas vs Pachuca

  • Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

  • Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos DíazÁrbitro

  • Asistente 2: Leonardo Javier Castillo RodríguezCuarto

  • Árbitro: Katia Itzel García Mendoza

  • Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja

  • Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos

Pedro Vite y Brian García peleando por el balón en las Semifinales de Ida entre Pumas y Pachuca | MEXSPORT
Pedro Vite y Brian García peleando por el balón en las Semifinales de Ida entre Pumas y Pachuca | MEXSPORT
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