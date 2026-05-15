¿Habrá polémica? Anuncian designaciones arbitrales para las Semifinales de Vuelta del Clausura 2026

De cara al cierre del Clausura 2026 de la Liga MX, la polémica, el futbol y el entretenimiento están al rojo vivo en los duelos de Cruz Azul vs Chivas y Pachuca vs Pumas. Luego de grandes partidos en la Ida, la vuelta de ambos duelos promete estar llena de tensión por lo que se necesita a los mejores silbantes para impartir justicia.

Arbitros en el juego de Pachuca vs Pumas | MEXSPORT

¿Cómo quedaron las designaciones arbitrales?

Luego de una exhaustivo análisis de los Cuartos de Final y los primeros juegos de semifinales, la Comisión de Árbitros por fin tomó la decisión de quiénes serán los silbantes que se presenten en cada juego.

La gran polémica llegó para el duelo de Chivas y Cruz Azul, pues tras su actuación en la vuelta del partido entre Pumas y América, César Arturo Ramos Palazuelos regresa para impartir justicia en un juego más de Liguilla, ahora desde el Estadio Jalisco.

César Arturo Ramos revisa jugada en el VAR en el Pumas vs América l IMAGO7

Por su parte, el silbante Daniel Quintero Huitrón será el colegiado que lleve las acciones en C.U., hogar de Universidad Nacional, en el juego que promete estar lleno de mucha tensión por ambos cuadros, esto después de como terminó el partido de Ida en el Estadio Hidalgo.

Daniel Quintero Huitrón en el partido Atlas vs Atlético de San Luis I IMAGO7

Así quedaron las designaciones arbitrales:

Chivas vs Cruz Azul

Árbitro Central: César Arturo Ramos PalazuelosÁrbitro

Asistente 1: Alberto Morín MéndezÁrbitro

Asistente 2: Edgar Magdaleno CastrejónCuarto

Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

CRUZ AZUL VS CHIVAS | MEXSPORT

Pumas vs Pachuca

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos DíazÁrbitro

Asistente 2: Leonardo Javier Castillo RodríguezCuarto

Árbitro: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro VAR: Diana Stephania Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos