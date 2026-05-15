La apuesta brasileña que terminó por sepultar el semestre del América

América vivió un Clausura 2026 para el olvido, debido a que el conjunto azulcrema apenas sumó 25 puntos en fase regular, aparte de que quedó eliminado en los Cuartos de Final ante Pumas.

A esto se sumó el fracaso internacional en la Concacaf Champions Cup, donde las Águilas fueron eliminadas por Nashville en Cuartos de Final, extendiendo así su sequía sin títulos internacionales.

Gran parte de las expectativas del proyecto de André Jardine estaban puestas en tres futbolistas brasileños que el técnico conocía desde procesos juveniles: Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinicius Lima. Sin embargo, ninguno logró consolidarse ni responder a las expectativas en Coapa.

Raphael Veiga, el creativo que nunca apareció

Veiga arribó procedente de Palmeiras con cartel de figura y bajo un préstamo con opción de compra. Su llegada generó ilusión por el perfil ofensivo y creativo que podía aportar al mediocampo americanista.

Aunque comenzó el torneo como titular habitual, su rendimiento fue bajando con el paso de las jornadas hasta perder protagonismo dentro del esquema de Jardine.

Entre Liga MX y Concachampions disputó 20 partidos, registrando apenas tres goles y tres asistencias, números muy lejanos a lo esperado para un futbolista de su cartel.

Raphael Veiga en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Rodrigo Dourado, el hombre de confianza que se apagó

Rodrigo Dourado fue una petición expresa de André Jardine. El técnico brasileño lo conocía desde etapas juveniles y buscó incorporarlo tras coincidir previamente con él en Atlético de San Luis.

El mediocampista inició el torneo como titular en el esquema azulcrema y parecía el jugador ideal para darle equilibrio al equipo en la zona de contención.

Sin embargo, con el paso de las semanas también perdió protagonismo y terminó quedando relegado; a pesar de ser un jugador con funciones más defensivas, apenas logró aportar un gol y una asistencia durante el semestre.

Rômulo Zwarg y Rodrigo Dourado en disputa del balón | GINA SÁNCHEZ

Vinicius Lima, el refuerzo que pasó desapercibido

De los tres brasileños que llegaron a Coapa, Vinicius Lima fue el de menor impacto dentro del equipo.

El atacante disputó cerca de 16 encuentros, aunque apenas superó los 400 minutos sobre el terreno de juego, reflejando la poca confianza que terminó teniendo dentro de la rotación ofensiva.

En ese tiempo únicamente consiguió un gol y una asistencia, dejando números discretos y evidenciando los problemas de generación ofensiva que acompañaron al América durante gran parte del Clausura 2026.