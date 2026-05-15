‘Nadie me ha regalado nada’: Guillermo Ochoa manda contundente mensaje tras su convocatoria con México

Contra todo y contra todos, Guillermo Ochoa mantiene firme su objetivo: pelear por un lugar en el once titular de la Selección Mexicana el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica.

Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 | IMAGO7

El guardameta mexicano fue claro al reconocer que su camino rumbo al Mundial no ha sido sencillo. Entre el rendimiento deportivo, las lesiones y el inevitable paso del tiempo, Ochoa entiende que está enfrentando múltiples obstáculos, incluso aquellos que no se pueden controlar, como la edad.

Cuando decidí que iba a buscar estar en este Mundial, sabía que iba a ser complicado. No es fácil, porque nadie lo ha hecho. Vas luchando contra cosas deportivas y también contra cosas de la naturaleza, como la edad”, expresó.

Me siento bien físicamente, sé que puedo seguir aportando. Me preparé en silencio y voy a luchar, porque como mis compañeros, todos queremos estar en el once el 11 de junio”, añadió.

Guillermo Ochoa se postuló para ir al Mundial | AP

El arquero también tuvo palabras para el actual técnico del Tri, Javier Aguirre, a quien respaldó por su experiencia y manejo del grupo. Ochoa destacó la capacidad del estratega para lidiar con la presión y su crecimiento respecto a procesos anteriores.

Javier es una persona que se sabe todas, maneja muy bien al grupo y la presión. Es de piel gruesa. Lo veo disfrutando más que en 2010. Tenemos la ilusión de hacer un gran Mundial en nuestro país y todos en la cancha creemos en él”, comentó.

Guillermo Ochoa | MEXSPORT

Finalmente, Ochoa reconoció que la polémica siempre será parte de la Selección Mexicana, especialmente en momentos de convocatorias y decisiones técnicas. Sin embargo, dejó en claro que su enfoque está en lo que puede controlar: su desempeño dentro del campo.

Siempre habrá polémicas, siempre va a faltar alguien o va a sobrar alguien. Son cosas fuera de mi alcance. Yo me enfoco en lo que puedo hacer dentro de la cancha. Lo he dado todo por la selección y me puedo ir con la frente en alto”, sentenció