The Boys llega a cine: te decimos cuándo y dónde ver el capítulo final en 4DX

La despedida de The Boys será tan explosiva como toda la serie. Prime Video sorprendió a los fanáticos al anunciar que el episodio final de la exitosa producción llegará también a salas de cine en México con funciones especiales en formato 4DX, algo poco común para una serie nacida en streaming.

La noticia fue revelada mediante redes sociales junto a un póster protagonizado por Homelander y el mensaje “Vívelo en 4DX”, confirmando que el desenlace de una de las franquicias más exitosas y polémicas de los últimos años podrá experimentarse en pantalla grande y con efectos especiales sincronizados con cada escena.

El anuncio inmediatamente provocó emoción entre seguidores de la serie creada por Eric Kripke, especialmente porque muy pocas producciones televisivas han apostado por llevar su episodio final a salas cinematográficas.

Por fin sabremos cuál será el destino de Homelander / Redes Sociales

¿Dónde ver el capítulo final de The Boys?

De acuerdo con la información compartida hasta ahora, el episodio final de The Boys podrá verse en salas 4DX de Cinépolis en México gracias a una colaboración entre Prime Video, Más Que Cine Latam y la cadena de cines.

Aunque todavía no se confirma la lista completa de complejos participantes, se espera que las funciones especiales lleguen a las principales ciudades del país y que la preventa de boletos sea anunciada en los próximos días.

El formato 4DX promete llevar la experiencia a otro nivel con movimiento de asientos, vibraciones, efectos de aire, agua y ambientación sincronizada con las escenas del episodio final, algo que parece perfecto para una serie reconocida por sus brutales peleas, explosiones y escenas sangrientas.

Tanto en cines como en streaming, el capítulo final será el próximo 20 de mayo / Especial

¿Cuándo se estrena el final de The Boys?

El episodio final de The Boys llegará oficialmente a Prime Video el próximo 20 de mayo, fecha que aparece en el material promocional difundido por las cuentas oficiales de la serie.

La quinta temporada fue presentada desde el inicio como el cierre definitivo de la historia protagonizada por Homelander, Billy Butcher y Los Siete, poniendo fin a años de conspiraciones, traiciones y violencia dentro de este universo de superhéroes corruptos.

Los productores también adelantaron que esta última entrega incluirá momentos clave para los fans, varios cameos importantes y escenas que podrían conectar con futuros proyectos derivados de la franquicia.

Será Cinépolis quien se encargue de pasar el fin de la serie que ha tenido éxito a nivel mundial / Especial

Una despedida poco común para una serie de streaming

El estreno cinematográfico del capítulo final ha llamado especialmente la atención porque no es habitual que plataformas de streaming lleven episodios de series a las salas de cine.

En el caso de The Boys, el impacto global de la franquicia y la enorme base de seguidores hicieron posible que Prime Video apostara por una experiencia más inmersiva para el cierre de la historia.

Además, la serie se convirtió en una de las producciones más exitosas de la plataforma gracias a su mezcla de sátira política, violencia extrema, humor negro y crítica al poder mediático.

Para este desenlace se espera una pelea épica entre Homelander y Butcher / Redes Sociales

Homelander y Butcher preparan el último enfrentamiento

La temporada final dejó abierta la posibilidad de un enfrentamiento definitivo entre Homelander y Billy Butcher, personajes que durante años construyeron una de las rivalidades más intensas dentro de la televisión reciente.

La expectativa entre los seguidores creció todavía más después de que los avances mostraran un ambiente mucho más oscuro y una guerra prácticamente inevitable entre humanos y supers.