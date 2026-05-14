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Futbol

Oswaldo Sánchez se rinde ante Tala Rangel: “El portero titular de la Selección está definido”

Oswaldo Sánchez | MexSport
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 15:23 - 14 mayo 2026
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El histórico exportero mexicano aseguró en entrevista para ESPN que Raúl “Tala” Rangel ya tomó ventaja en la pelea por la titularidad de la Selección Mexicana rumbo al próximo proceso mundialista

La portería de la Selección Mexicana parece tener dueño y fue el propio Oswaldo Sánchez quien encendió el debate.

Durante una entrevista para ESPN, el exguardameta del Tri aseguró que Raúl "Tala" Rangel ha tomado la delantera en la competencia por el arco nacional, dejando clara su postura sobre quién debería ser el titular.

"El portero titular de la Selección está definido", mencionó Sánchez al hablar del momento que vive el arquero de Chivas.
Raúl "Tala" Rangel, durante el entrenamiento de la Selección Nacional de México | IMAGO7

Para el exfutbolista, el nivel mostrado por Tala en los últimos torneos lo coloca por encima de otros candidatos, gracias a su regularidad, confianza y actuaciones importantes tanto en Liga MX como con el combinado nacional.

Tala Rangel gana terreno en el Tri

La competencia por la portería mexicana ha sido uno de los temas más discutidos en los últimos meses, especialmente por la presencia de nombres como Guillermo Ochoa y Julio González.

Sin embargo, Oswaldo Sánchez considera que Rangel atraviesa el mejor momento de su carrera y eso le ha permitido tomar ventaja en la pelea por el puesto.

Chivas presume a uno de los favoritos para el Mundial

Las declaraciones rápidamente generaron conversación entre aficionados, especialmente porque Tala Rangel apunta a convertirse en una pieza importante para el proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

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