Oswaldo Sánchez se rinde ante Tala Rangel: “El portero titular de la Selección está definido”

La portería de la Selección Mexicana parece tener dueño y fue el propio Oswaldo Sánchez quien encendió el debate.

Durante una entrevista para ESPN, el exguardameta del Tri aseguró que Raúl "Tala" Rangel ha tomado la delantera en la competencia por el arco nacional, dejando clara su postura sobre quién debería ser el titular.

"El portero titular de la Selección está definido", mencionó Sánchez al hablar del momento que vive el arquero de Chivas.

Raúl "Tala" Rangel, durante el entrenamiento de la Selección Nacional de México | IMAGO7

Para el exfutbolista, el nivel mostrado por Tala en los últimos torneos lo coloca por encima de otros candidatos, gracias a su regularidad, confianza y actuaciones importantes tanto en Liga MX como con el combinado nacional.

Tala Rangel gana terreno en el Tri

La competencia por la portería mexicana ha sido uno de los temas más discutidos en los últimos meses, especialmente por la presencia de nombres como Guillermo Ochoa y Julio González.

Sin embargo, Oswaldo Sánchez considera que Rangel atraviesa el mejor momento de su carrera y eso le ha permitido tomar ventaja en la pelea por el puesto.

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