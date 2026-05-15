¡El Tuzo pega primero! Pachuca vence a Pumas por la mínima en la Ida de Semifinales

Pachuca venció por la mínima a Pumas en la Ida de las Semifinales de Liga MX, un triunfo de 1-0 que pudo ser mayor, pero la resistencia de Universidad Nacional fue fuerte. Es la segunda derrota del conjunto auriazul en el torneo, y además se rompe la racha de 26 partidos con gol.

¿Cómo fue la victoria de Pachuca sobre Pumas?

Pumas tuvo un primer tiempo en el que Pachuca poco o nada lo dejó hacer. Efraín Juárez salió con un cuadro alternativo, sin Uriel Antuna ni Juninho como titulares, cómo lo había hecho para la serie de Cuartos de Final ante América.

Pachuca aprovechó la banda izquierda con Oussama Idrissi, quien tuvo un par de aproximaciones importantes contra una frágil defensa, que en ese sector se encontraban Pablo Bennevendo y Nathan Silva.

Idrissi encontró su premio después de tanta insistencia. Tras un tiro de esquina, el marroquí disparó y con una pizca de fortuna por un desvío hizo mover las redes para poner a los Tuzos al frente del marcador.

Jugadores de Pachuca celebrando el gol ante Pumas en Semifinales de Ida | MEXSPORT

Universidad Nacional entró con una cara más propositiva en la segunda mitad, pero el flujo del balón fue una cuestión que le costó al equipo durante todo el encuentro. Por otro lado Tuzos tuvo más calma al tener el resultado a su favor.

Efraín Juárez hizo los cambios correspondientes, al hacer entrar a Uriel Antuna, quien pudo poner un poco de caos en algunos momentos del encuentro. En el último tramo del encuentro, Juninho también hizo su aparición.

Pedro Vite y Brian García peleando por el balón en las Semifinales de Ida entre Pumas y Pachuca | MEXSPORT

¿Pumas sentenciado?

La propuesta era diferente, ahora Pumas atacaba para buscar el empate y Pachuca se dedicó a resistir. La entrada de Juninho funcionó, pues con su velocidad fue a presionar a Eduardo Bauermann para robarle el balón. El central cometió falta y tras una revisión en el VAR, se fue expulsado. Una dura baja para Tuzos en la Vuelta.

El resultado no es mortal para Pumas, que tiene la ventaja de cerrar en casa y que únicamente buscará una anotación para conseguir la clasificación. Tuzos pudo tener un margen mayor, pero finalmente la propuesta de Efraín Juárez fue exitosa.