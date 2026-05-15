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Futbol

Santos Laguna anuncia a Diego González como refuerzo para el Apertura 2026

Santos Laguna anuncia a Diego González como refuerzo | Club Santos
Santos Laguna anuncia a Diego González como refuerzo | Club Santos
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 20:56 - 14 mayo 2026
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El conjunto lagunero hizo oficial la llegada del futbolista paraguayo, quien buscará convertirse en una pieza importante para Santos de cara al Apertura 2026

Santos Laguna confirmó este miércoles la incorporación del mediocampista paraguayo Diego González como nuevo refuerzo del equipo para el torneo Apertura 2026.

A través de sus redes sociales, el conjunto lagunero presentó al futbolista con un mensaje de bienvenida acompañado de una imagen con la camiseta verdiblanca.

“Diego González se integra a Santos Laguna para comenzar una nueva etapa en su carrera, respaldado por experiencia reciente en México, Europa y selecciones nacionales de Paraguay.”, publicó el club.

Experiencia internacional
Santos Laguna anuncia a Diego González como refuerzo | IMAGO7

El futbolista llega respaldado por experiencia reciente tanto en el futbol mexicano como en Europa, además de participaciones con selecciones nacionales de Paraguay.

Con su incorporación, Santos busca fortalecer su plantilla de cara al próximo torneo, donde intentarán volver a ser protagonistas dentro de la Liga MX.

Santos sigue moviendo el mercado

La directiva santista continúa trabajando en la conformación del plantel para el Apertura 2026, sumando piezas que ayuden al equipo a mejorar su rendimiento tras los últimos torneos. La llegada de Diego González representa una apuesta importante para reforzar el mediocampo y aportar dinamismo al esquema del club lagunero.

La llegada de Diego González representa una apuesta importante para reforzar el mediocampo y aportar dinamismo al esquema del club lagunero.

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