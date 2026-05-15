¿Robo? Jugadores de Pumas pidieron dos penales que no se señalaron

Pumas empezó con el pie izquierdo las Semifinales de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX. Universidad Nacional se fue al descanso un gol abajo ante Pachuca, sin embargo, los jugadores universitarios consideran que hubo un par de decisiones arbitrales que no los favorecieron.

Los universitarios, como ya es costumbre, decidieron ceder el balón y buscar atacar vía contragolpes. Aunque no lograron evitar el gol rival, si encontraron un par de jugadas a profundidad. De hecho, en dos ocasiones llegaron al área rival y en ambas pidieron un penal a favor.

Pedro Vite y Brian García peleando por el balón en las Semifinales de Ida entre Pumas y Pachuca | MEXSPORT

Polémica arbitral

La primera acción peligrosa de los universitarios llegó a los 15 minutos de juego, con el cero a cero aún en el marcador. Pumas hiló un par de pases en el sector rival y encontraron a profundidad a Álvaro Angulo.

El defensor universitario recortó de buena forma ante la barrida del defensor, sin embargo, el jugador de Pachuca terminó contactando el balón con la mano deteniendo el avance de Pumas. Inmediatamente, Angulo reclamó el penal. Desafortunadamente para la causa universitaria, el silbante y el VAR consideraron que la mano estaba en una posición natural por lo que no se puede marcar la pena máxima.

Álvaro Angulo en el partido entre Pachuca y Pumas de Semifinales de Ida | MEXSPORT

Segunda polémica

Diez minutos más tarde de la primera acción polémica, Pumas pidió una segunda pena máxima. Esta vez por una falta sobre Carrasquilla que, nuevamente, ni el árbitro ni el VAR decidieron marcar a favor de los felinos.

Al minuto 23 Carrasquilla apareció en un balón filtrado y logró entrar al área de los Tuzos. Tras un buen recorte logró superar a Sergio Barreto, pero el defensor inmediatamente se recupero y ambos empezaron a forcejear hasta que el panameño fue al suelo. Aunque hubo un contacto, el árbitro no consideró que fue suficiente para la pena máxima.

Carrasquilla cayó dentro del área de Pachuca pero no le marcaron la pena máxima | MEXSPORT